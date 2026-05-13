Gobierno Petro alista resolución para explotar hidrógeno blanco en Colombia

Durante el Congreso Internacional de Hidrógeno, celebrado en Bogotá y liderado por la Asociación Hidrógeno Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, manifestó que se publicó una resolución para comentarios con la finalidad de implementar la asignación de áreas y requisitos para el desarrollo del hidrógeno en Colombia.
El titular de la cartera energética expresó que se definirán las condiciones para la evaluación, exploración y explotación del hidrógeno blanco y de otros gases asociados, a lo que agregó que esto representa un avance en materia de transición energética, uno de los puntos centrales en la política del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según lo manifestó la cartera, este proyecto de resolución también establecería lineamientos para asignar áreas destinadas a estudios de exploración, evaluación y explotación; requisitos técnicos, financieros y jurídicos para quienes estén interesados en desarrollar hidrógeno blanco; condiciones ambientales y operativas para las actividades mencionadas; mecanismos de participación social y de convivencia con otros proyectos minero-energéticos; y asuntos relacionados con encadenamientos productivos a nivel local.
“También contempla procesos de evaluación técnica, programas técnico-financieros, cronogramas y esquemas de seguimiento para garantizar el desarrollo ordenado y responsable de los proyectos”, mencionó Palma.
Destacado: Entrevista l El hidrógeno en Colombia avanza, pero enfrenta retos en incentivos y demanda
Colombia se prepara para el Fenómeno del Niño
El ministro también hizo referencia a las proyecciones de que, a finales de 2026, Colombia podría enfrentar una súper oleada de calor proveniente del océano Pacífico. Palma indicó en rueda de prensa durante el evento mencionado que las regulaciones para el sector energético ya están definidas y que, más allá de cualquier afinidad ideológica, el sistema tiene las condiciones regulatorias en materia de hidrología, aporte de fuentes renovables y ahorro de energía para enfrentar dicho fenómeno climático.
—