Bloqueos en Puerto Gaitán generan pérdidas de $500 millones diarios en impuestos del sector petrolero

Gremios del sector energético expresaron su preocupación por los bloqueos que se vienen presentando desde el 11 de mayo de 2026 en el peaje El Yucao, sobre la vía que comunica a Puerto Gaitán con Puerto López, que es un corredor ubicado entre Meta y Vichada; esta es una de las zonas clave para la producción de petróleo en Colombia.
Según manifestó la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), las vías de hecho son lideradas por transportadores de material pétreo, quienes solicitan ajustes en las tarifas de transporte, pero que vienen afectando el tránsito de personas, bienes y servicios.
La organización recalcó que los efectos están impactando a las empresas y a la región. Incluso señaló que, como consecuencia de esta situación, entre el 24 y el 27 de mayo hubo una producción diferida de aproximadamente 8.000 barriles diarios de petróleo, lo que representó una reducción de más de $500 millones diarios en regalías para los entes territoriales y la Nación.
La ACP manifestó que la situación es compleja porque las empresas que operan en el sector no tienen la autoridad para definir, acordar o coordinar tarifas de mercado, ya que esto iría en contra de las normas de libre competencia. A ello añadió que las compañías tampoco tienen una relación comercial directa con los transportadores que brindan estos servicios.
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Luego indicó que entre el 12 y el 25 de mayo de 2026 se realizaron reuniones con la finalidad de alcanzar consensos. Sin embargo, señaló que los bloqueos continuaron. Finalmente, el gremio reiteró la necesidad de alcanzar acuerdos que beneficien a los múltiples actores involucrados e hizo un llamado a las autoridades para promover la concertación, restablecer la movilidad y recuperar la normalidad en el transporte de bienes y servicios.
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