Bolsa Mercantil de Colombia tuvo leve caída en ganancias; alista primera subasta de energía tras aval de la CREG

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026, periodo en el que reportó ingresos por $33.274 millones, lo que representó un crecimiento cercano a 4 % frente al mismo periodo del año anterior.
La compañía explicó que el trimestre estuvo marcado por un comportamiento mixto, con un impacto en el mercado de compras públicas, aunque compensado parcialmente por el buen desempeño del registro de facturas y el mercado de negociación de facturas electrónicas.
Por el lado de los gastos operacionales, hubo un incremento de 12 %, hasta $17.600 millones aproximadamente, afectado principalmente por partidas no recurrentes, entre ellas el impuesto al patrimonio.
La BMC aseguró que, excluyendo estos efectos extraordinarios, el crecimiento de gastos habría sido de apenas 4,5 %, con una ejecución incluso inferior a la contemplada en su presupuesto para el trimestre.
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Detalle de los resultados de la BMC
La combinación entre el menor dinamismo del mercado de compras públicas y el impacto de estas partidas extraordinarias llevó a una caída de 4 % en el Ebitda y una disminución cercana a 3 % en la utilidad neta.
De acuerdo con las cifras entregadas, la ganancia pasó de $10.941 millones a $10.612 millones. Sin embargo, la entidad destacó que el resultado estuvo muy por encima de sus estimaciones internas para el periodo, que apuntaban a una utilidad cercana a $7.500 millones.
La compañía agregó que abril ya muestra un comportamiento favorable y proyectó un desempeño positivo para el resto del año, apoyado en el control de gastos y la dinámica de nuevos negocios.
BMC prepara primera subasta de energía
Durante la presentación de resultados, María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la BMC, destacó además el avance de la compañía en el mercado energético, luego de recibir autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para operar un mecanismo de comercialización de energía.
“La CREG nos aprobó esto de manera definitiva en enero de este año y desde que supimos que teníamos esa autorización para operar un mecanismo de comercialización de energía nos montamos rápidamente a planear la primera subasta”, afirmó.
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La presidenta agregó que la entidad espera anunciar próximamente la fecha oficial de la primera subasta y aseguró que este negocio tendrá impacto estructural hacia adelante para la Bolsa Mercantil.
“No solamente vemos la primera subasta, sino todas las subastas que deberían estar ocurriendo recurrentemente hacia el futuro”, señaló.
Según Agudelo, la BMC se convirtió en el segundo operador en Colombia habilitado para desarrollar este tipo de mecanismos, aunque aseguró que el modelo que implementará la compañía tendrá diferencias frente a otros esquemas ya existentes en el mercado.
Según dijo, este sistema busca generar un mercado más transparente y eficiente, con mecanismos de formación de precios que beneficien al consumidor final.
Ministerio de Minas escogió a la BMC para subastas de renovables
La Bolsa Mercantil también reveló que fue seleccionada por el Ministerio de Minas y Energía para ejecutar subastas de energías renovables no convencionales en Colombia.
Estas subastas buscan impulsar proyectos de generación de energía renovable y hacen parte de la estrategia del país para fortalecer la oferta energética.
“Ahorita tenemos ya programada una fecha hacia julio de la primera subasta”, indicó Agudelo.
La directiva aseguró que la compañía viene trabajando junto al Ministerio de Minas y Energía en el desarrollo de estos procesos y destacó que la integración entre los mercados de energía y gas será uno de los focos estratégicos hacia adelante.
“Ya estaríamos en capacidad de mirar los dos mercados al tiempo y juntar cosas que en momentos de estrés se vuelven fundamentales”, concluyó.
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