La CREG aprueba el mecanismo de Conexión Energética de la Bolsa Mercantil que estabilizaría tarifas de energía eléctrica

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio aval a la propuesta de Conexión Energética presentada por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en la cual se establece un mecanismo para la compra y venta de contratos de energía eléctrica para los hogares. En conversación con este medio, Antonio Jiménez, director del organismo, dijo que la medida estaría lista para el primer trimestre de 2026.
Con ello, la CREG, que es el organismo regulador tanto de la industria gasífera como del mercado eléctrico, establece un mecanismo en el cual las empresas contratarán energía a largo plazo, con la finalidad de reducir su exposición a los precios volátiles del mercado de bolsa y de esa manera estabilizar las tarifas para los usuarios.
Lo anterior se confirmó a través de la Resolución CREG 101100 de 2026. Jiménez dijo que con esta decisión se promueve una contratación más eficiente de la energía con la finalidad de atender la demanda regulada, es decir, la de los pequeños usuarios, los cuales dependen de la protección de la misma CREG para pagar precios eficientes en sus facturas.
Según el organismo regulador, este mecanismo que ideó la BMC cumplió con las condiciones de regulación vigentes, permitirá la concurrencia de múltiples agentes del sector y una formación objetiva de precios, a la vez que establecerá esquemas adecuados para la mitigación de riesgos. Cabe señalar que esta forma de compra y venta de energía se daría de forma anónima, con la fin de que los agentes intercambien bienes y servicios de manera más eficiente.
Aun así, la CREG dejó en claro que, en caso de que no se cumplan los criterios establecidos en los próximos dos años, el mecanismo se suspenderá. Será un auditor independiente el que hará seguimiento a Conexión Energética año a año.
Cabe recordar que, con esta aprobación del regulador, la Bolsa Mercantil se queda no solo con Conexión Energética, sino también con el Gestor del Mercado, que es el rubro que concentra todas las cifras e indicadores del mercado de gas natural en Colombia.
