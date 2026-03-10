Utilidades del Grupo Energía Bogotá en 2025 crecieron 27,2 % y se ubicaron en más de $3,3 billones

El Grupo Energía Bogotá (GEB) registró un crecimiento en su utilidad neta de 27,2 % en 2025, ubicándose este rubro en más de $3,3 billones. En total, las utilidades incrementaron $717.000 millones.
En cuanto a los ingresos, para 2025 estos se ubicaron en más de $8 billones y registraron una variación positiva de 0,6 %, frente a $7,9 billones reportados en 2024.
Si se pone la lupa solo sobre los resultados del cuarto trimestre de 2025, la utilidad tuvo una variación positiva de 153,5 %, pasando de $366.000 millones a $929.000 millones, comparando el mismo lapso entre 2024 y 2025. Por el lado de los ingresos, en este mismo periodo hubo un decrecimiento de 5,9 %, pasando de $2,1 billones en los últimos tres meses de 2024 a $1,9 billones en el mismo lapso de 2025.
Según lo manifestó la compañía, la composición de su Ebitda en los últimos tres meses de 2025 fue: transmisión de energía (57 %), transporte de gas natural (24%), distribución de gas natural (14%) y distribución de energía (6%).
Por otro lado, la compañía dividió sus ingresos operacionales en distribución y transporte de gas, y transmisión y distribución de electricidad. En 2025, el único segmento del negocio que registró disminución fue el transporte de gas natural, con una variación negativa de 5,3 % y pérdidas por $113.000 millones de pesos. Sin embargo, la distribución de gas tuvo una variación positiva de 1,4 %. Aun así, con base en los resultados del conglomerado, puede señalarse que fue el rubro de la electricidad, tanto en transmisión como en distribución, el que tuvo mayor peso en el crecimiento de los ingresos.
La organización también añadió que el incremento de 153 % en sus utilidades en los últimos tres meses de 2025 respecto a los de 2024 se debió a la participación de Enel, la cual contribuyó con $218.000 millones para lograr los resultados favorables.
En cuanto a las cifras del Capex (en dólares) el GEB dijo que para 2025 este se ubicó en US$515 millones. Mientras que en el periodo de 2026 y 2030 la cifra se ubicaría en US$1.396 millones.
La compañía mencionó que su Capex orgánico a diciembre de 2025 creció frente a US$470 millones en 2024, con lo cual aumentó 9,3 %. Lo anterior se debió a una mayor ejecución en sus inversiones de transmisión en Colombia, en proyectos como Refuerzo Suroccidental, Sogamoso Norte, La Colectora, Chivor II-Norte, Segundo Circuito Colectora, Río Córdoba Bonda, entre otros.
También señaló que a través de su filial Enlaza, en Colombia, existen riesgos por la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Air-e, que opera en el Caribe, ya que la deuda de esta compañía afectaría el cumplimiento del plan de negocios y también el flujo de caja de su filial.
Según lo indicado, los resultados de cartera después de la intervención se ubicaron en más de $169.840 millones, haciendo alusión al lapso entre octubre de 2024 y noviembre de 2025.