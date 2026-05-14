Dólar en Colombia a $4.000: Lo que está pasando para volver a ese máximo

El dólar en Colombia vuelve a fortalecerse y regresa a picos no vistos desde marzo de este año; las expectativas del mercado vuelven a señalar la posibilidad de que el país perciba una nueva depreciación del peso.
Varios hechos están condicionando el fenómeno, siendo uno de los más importantes los efectos que ya pasaron de la recompra de dólares a manos del Gobierno por deuda pública.
Sin embargo, hay otros escenarios que se materializan y llevan a que el dólar en Colombia gane de nuevo fuerza y sea, en el mediano plazo, otro punto a tener en cuenta para datos clave como la inflación.
Desde el plano internacional, el mercado está muy pendiente de lo que sea el comportamiento de la inflación en grandes economías como la de Estados Unidos.
Expectativas para el dólar en Colombia
Escenarios de mayor incertidumbre podrían estar generando, indican algunos pronósticos, que los inversionistas decidan optar por economías con monedas más fuertes.
El hecho de que la FED, por ejemplo, mantenga una política monetaria restrictiva, genera fortalecimientos para el dólar y menos apetito de los inversionistas en monedas como la colombiana.
Los pronósticos de los analistas locales, de momento, no prevén que el dólar vuelva a niveles del orden de los $4.000, incluso teniendo en cuenta que el país atravesará por nuevas elecciones presidenciales.
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De hecho, y por ahora, los pronósticos indican que el país terminaría este año con un valor promedio cercano a los $3.800 para la tasa de cambio, pendiente también de lo que sean fenómenos externos como el valor del petróleo o el manejo de la política monetaria del Banco de la República.