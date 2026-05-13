Dólar en Colombia abre con leve baja en $3.770; inflación de los productores también repuntó en EE. UU.

El mercado amanece bajo el impacto de datos macroeconómicos que han sacudido los tableros globales. El dólar en Colombia abrió hoy en $3.770, bajando levemente frente al cierre de ayer de $3.777, pero manteniéndose en la zona de resistencia técnica que los analistas vigilan con lupa.
A pesar de una leve corrección en los precios del crudo, la sorpresa inflacionaria en Washington y la cumbre en Asia entre Donald Trump y Xi Jinping dictan el ritmo de la jornada.
La noticia del día proviene del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El Índice de Precios al Productor (PPI) de abril escaló al 6 % en su variación anual, dejando atrás el consenso del 4,9 %. Es el nivel más alto desde inicios de 2023. Además, en su variación mensual saltó un 1,5 %, el mayor incremento en cuatro años.
Estos datos sugieren que la inflación no está cediendo, lo que aumenta drásticamente la probabilidad de que la Reserva Federal tenga que subir las tasas de interés nuevamente. Esto fortalece estructuralmente al dólar a nivel global (DXY en 98,52), actuando como un imán para los capitales.
Mientras sus pares regionales (México y Brasil) muestran mayor fortaleza, el peso colombiano parece estar en una «isla» de volatilidad. Según Credicorp Capital, la devaluación reciente responde a una tormenta perfecta de tres factores internos: las alertas de la Cepal sobre el deterioro del déficit fiscal y la deuda nacional, la reciente incertidumbre tras la decisión de tasas del Banco de la República y las compras persistentes de dólares por parte del Ministerio de Hacienda, que han evitado que la tasa de cambio baje a los niveles de sus vecinos.
Los analistas de JP Tactical Trading insisten en que, si Colombia mantuviera la correlación regional, el dólar debería estar operando hoy cerca de los $3.550. Los $3.770-$3.795 actúan ahora como un «techo» de cristal difícil de romper sin noticias positivas de gran impacto.
La cumbre Trump-Xi y el factor «Huang»
El foco diplomático se traslada a China. El presidente Donald Trump se reúne con Xi Jinping con una agenda cargada que mezcla geopolítica y tecnología.
El mercado especula si Xi podrá persuadir a Irán para desbloquear el Estrecho de Ormuz. Por ahora, el petróleo cede terreno levemente (Brent a US$107,24; WTI a US$101,44) ante la expectativa de la cumbre.
Trump ha anunciado vía Truth Social que pedirá formalmente una mayor apertura de China para las empresas estadounidenses. La presencia de figuras como Jensen Huang (Nvidia) en la comitiva subraya que la inteligencia artificial y el hardware crítico serán monedas de cambio en esta negociación estratégica.
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