Gobierno Petro explicó por qué el precio de los alimentos sigue subiendo: ¿Vienen más alzas?

A través del Ministerio de Agricultura, el gobierno Petro explicó por qué el precio de los alimentos sigue subiendo en Colombia, así como cuáles son, de momento, los riesgos latentes.
Analistas locales señalan que el fenómeno podría pasarle factura a estos productos todo lo que sigue del año, toda vez que unos escenarios que eran hipotéticos, hasta cierre del año pasado, ahora son una realidad.
Puntualmente, el gobierno Petro explicó por qué el precio de los alimentos sigue subiendo con base en los fenómenos internacionales que se sienten en el país, como lo son los aumentos de algunos valores de producción, como los combustibles.
En declaraciones recogidas por La F.m., la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, dijo que desde el Gobierno ya sopesan cuáles podrían ser las medidas que se tomen por cuenta del aumento de precios.
¿Gobierno Petro explicó por qué el precio de los alimentos sigue subiendo?: Las causas que está viendo
La guerra en Irán, la disparada del valor del petróleo y una mayor demanda de ciertos alimentos y fertilizantes son las causas del porqué se ven alimentos subiendo con fuerza, en algunos casos.
“La papa, por ejemplo, está en un proceso de corrección, saben ustedes que el año pasado tuvimos un tema con la papa bastante complejo que afectó los ingresos del productor”, dijo la ministra.
Así mismo, elgobierno Petro explicó por qué el precio de los alimentos sigue subiendo al asegurar que las presiones que se vienen en los próximos meses complejizarían los precios, con foco en los fenómenos climáticos por altas temperaturas.
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“Tenemos algunos elementos como frutas, tomate, yuca, que vienen en un crecimiento que tiene que ver también con los costos de producción”, concluyó.