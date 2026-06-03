La cifra de mesas con cero votos para Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda que genera debate

Las denuncias de posible fraude electoral impulsadas por el presidente Gustavo Petro tras la primera vuelta presidencial han alimentado durante los últimos días una intensa discusión en redes sociales y entre sectores del petrismo, donde se han multiplicado los cuestionamientos sobre los resultados que dejaron a Abelardo de la Espriella como el candidato más votado del país y a Iván Cepeda como su rival en la segunda vuelta.
Lea también: Elecciones en Colombia: Candidatos con 300.000 votos ya decidieron si apoyarán a Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda
A través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, el mandatario aseguró que existirían diferencias entre el censo electoral oficial y la información utilizada por algunos de los sistemas tecnológicos empleados durante el proceso. Según Petro, mientras el censo oficial registraba 41,4 millones de ciudadanos habilitados para votar, en una de las plataformas utilizadas para el procesamiento de la información aparecían cerca de 885.000 registros adicionales.
También cuestionó diferencias en el número de mesas reportadas y pidió revisar más de 5.300 mesas que considera atípicas. Las afirmaciones del jefe de Estado alimentaron una intensa discusión en redes sociales y entre sectores del petrismo y simpatizantes de Iván Cepeda, quienes han insistido en la necesidad de revisar posibles anomalías antes de dar por cerrado el debate electoral.
Petro incluso sostuvo que parte de la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella podría concentrarse en mesas que, a su juicio, requieren verificación adicional. Sin embargo, la Registraduría Nacional informó que el escrutinio avanzó hasta el 99,98 % sin evidencias de fraude y que la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio supera el 99,94 %, mientras observadores internacionales también descartaron señales de manipulación de resultados.
En medio de ese debate, la Misión de Observación Electoral (MOE), una de las organizaciones de seguimiento electoral más reconocidas de Colombia, publicó un análisis técnico sobre uno de los indicadores que ha sido utilizado para sustentar sospechas de irregularidades: las llamadas mesas con cero votos para determinadas candidaturas.
El análisis de la MOE sobre mesas sin votos para Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
El análisis estadístico de la MOE plantea una conclusión diferente a las denuncias de Petro. Según la organización, el comportamiento de las mesas donde ciertos candidatos obtuvieron cero votos sigue una lógica consistente con el nivel de apoyo electoral de cada campaña y no constituye, por sí mismo, evidencia de anomalías.
La MOE examinó la relación entre la votación obtenida por cada candidatura presidencial y el porcentaje de mesas en las que no registró ningún sufragio.
La conclusión principal del informe es que existe una relación inversa entre ambas variables: entre más votos obtiene un candidato a nivel nacional, menor es el porcentaje de mesas donde aparece con cero votos.
“El comportamiento de las mesas con cero votos por candidatura en la elección presidencial de 2026 muestra de forma consistente una relación inversa entre el volumen de votación y la proporción de mesas sin registros”, señala el documento.
La organización agrega que “a mayor número de votos obtenidos, menor es el porcentaje de mesas en cero”, por lo que los resultados observados no evidencian un patrón atípico entre la votación obtenida y el número de mesas sin registros.
Los datos muestran que los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta son precisamente quienes presentan los menores porcentajes de mesas con cero votos.
Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos en la primera vuelta, equivalentes al 43,75 % de la votación nacional. Según la MOE, registró 683 mesas donde no recibió ningún voto, lo que representa apenas el 0,56 % del total.
Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90 % de los sufragios. En su caso, solo aparecieron 153 mesas sin votos para su candidatura, equivalentes al 0,13 %.
De acuerdo con la MOE, estos porcentajes son precisamente los que cabría esperar para campañas que concentraron más del 84 % de toda la votación válida depositada en el país.
“La candidatura de Abelardo de la Espriella y la de Iván Cepeda presentan los porcentajes más bajos de mesas en cero, confirmando el patrón esperado”, concluye el análisis.La diferencia se vuelve más evidente cuando se observan las cifras de las demás campañas presidenciales.
Puede interesarle leer: Elecciones en Colombia: el departamento que podría decidir la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Paloma Valencia, quien obtuvo 1.639.685 votos y el 6,92 % de la votación nacional, registró 5.929 mesas sin votos, equivalentes al 4,86 % del total de mesas instaladas.
Sergio Fajardo, con 1.009.073 votos (4,26 %), apareció con 13.420 mesas sin sufragios, lo que representa el 11 %.
La tendencia se acentúa entre los candidatos con menores resultados electorales. Claudia López, que alcanzó 225.517 votos, registró 50.517 mesas sin votos, equivalentes al 41,40 %. Raúl Santiago Botero, con 206.140 sufragios, acumuló 42.473 mesas en cero, correspondientes al 34,81 %.
En las candidaturas con menor votación nacional los porcentajes son aún más elevados. Óscar Mauricio Lizcano, quien obtuvo 53.839 votos, registró 89.693 mesas sin votos, equivalentes al 73,51 %. Miguel Uribe, con 28.657 sufragios, apareció en 99.554 mesas sin apoyo, lo que representa el 81,59 %.
Por su parte, Sondra Macollins, que alcanzó 19.889 votos, registró 105.369 mesas en cero (86,35 %); Roy Barreras, con 14.108 votos, tuvo 109.817 mesas sin sufragios (90 %); Luis Gilberto Murillo, con 13.270 votos, contabilizó 110.400 mesas en cero (90,48 %); Carlos Eduardo Caicedo, con 12.694 votos, apareció en 111.505 mesas sin apoyo (91,38 %); y Gustavo Matamoros, quien obtuvo 5.627 votos, registró 117.213 mesas sin sufragios, equivalentes al 96,06 %.
Visto de otra manera, mientras Abelardo de la Espriella solo tuvo 683 mesas sin votos e Iván Cepeda apenas 153, varios de los candidatos minoritarios registraron decenas de miles de mesas donde no obtuvieron un solo sufragio. Para la MOE, esa diferencia responde al alcance territorial de cada campaña y no constituye, por sí misma, una señal de irregularidad electoral.
También puede leer: Mientras Petro pone en duda el preconteo, ciudades capitales y municipios respaldan el proceso electoral
La publicación de este informe ocurre mientras continúan las controversias alrededor de las declaraciones del presidente Petro.