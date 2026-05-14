El Ministerio de Hacienda de Colombia realizó ayer una subasta quincenal de Títulos de Tesorería (TES) en la que logró adjudicar $6 billones. Para los analistas, se trata de una operación sin precedentes para una subasta semanal que además se dio en un contexto de rendimientos que ya rozan niveles históricos del 15 %.
La subasta se centró en títulos con vencimientos en 2030, 2035, 2040 y 2058, con tasas de corte que se ubicaron entre el 13,94 % y el 14,79 %. Particularmente, el título a 2030 alcanzó un rendimiento del 14,79 %, lo que generó reacciones inmediatas.
Diego Montañez-Herrera, profesor de la Universidad EAFIT, señaló que este nivel implica que «al país le está saliendo mucho más caro pedir prestado», destacando que se trata de «tasas altísimas e históricas».
A pesar de que el monto inicial convocado era de $3 billones, la alta demanda —que superó los $12,3 billones— permitió al Gobierno duplicar la adjudicación aplicando la cláusula de sobre adjudicación.
Según el Banco de Bogotá, este apetito sugiere que «un agente del exterior estaba interesado en adquirir un alto volumen de deuda soberana colombiana», posiblemente para evitar adjudicaciones directas previas fuera del esquema de creadores de mercado.
Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading advirtió que esta subasta masiva ocurre mientras los bonos colombianos son el «activo de peor desempeño dentro de una canasta de deuda en moneda local de mercados emergentes», con una caída del 4,6 % en el último mes.
De hecho, analistas del Banco de Bogotá especulan que el aumento en el monto de la subasta obedece a las altas presiones de caja que enfrenta el Gobierno, derivadas no solo de sus operaciones de deuda, sino de factores externos como la suspensión del traslado de recursos de las AFP a Colpensiones, la caída en el recaudo del impuesto al patrimonio y las crecientes adiciones presupuestales.
Según los expertos, aunque el país conserva acceso a financiación, lo hace bajo un entorno de «mayor percepción de riesgo» y costos financieros que ponen a prueba la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El nuevo motor de fondeo del Gobierno
Los analistas resaltaron un cambio estructural en cómo la Nación está manejando su caja. De acuerdo con Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, los títulos de corto plazo (TCO) se han consolidado como una «fuente clave de fondeo» para las operaciones de manejo de deuda (OMD).
Esta estrategia se evidencia en las colocaciones directas (fuera de subasta) que la cartera de Hacienda ha venido ejecutando desde julio de 2025 para financiar recompras de bonos en dólares (Yankees) y otras obligaciones.
Entre julio y agosto del año pasado se colocaron $6,3 billones en TCO para la recompra de bonos en dólares; luego, entre noviembre y diciembre de ese año, una nueva operación directa por $8,2 billones en TCO facilitó la compra de divisas para obligaciones externas.
Este año, entre marzo y abril, Hacienda emitió $8 billones (combinando TCO y TES 2030) para financiar una recompra de bonos en dólares que superó los US$4.500 millones. Finalmente, entre abril y mayo se realizó la cuarta operación de este tipo por $4,4 billones, permitiendo al Gobierno engrosar su caja en dólares para atender el TRS.
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