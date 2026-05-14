Parque Solar Chicalá asegura financiación por más de $37.000 millones

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad del Grupo Bicentenario, aprobó la financiación del Proyecto Parque Solar Chicalá, una iniciativa de generación de energía solar fotovoltaica ubicada en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, desarrollada por Verano Energy LLC.
La operación contempla una deuda senior de hasta $37.481 millones, con un plazo de hasta 14 años, equivalente al 100 % de la deuda del proyecto.
“La transición energética, aspecto prioritario de política pública, requiere inversiones de largo plazo y aliados estratégicos que permitan acelerar el desarrollo de infraestructura sostenible. Con esta financiación, la FDN continúa apoyando proyectos que impulsan el crecimiento regional, cierran brechas, y contribuyen a una matriz energética más limpia”, aseguró Rafael Herz, presidente encargado de la FDN.
Así será el Parque Solar Chicalá
El proyecto contará con una capacidad instalada de 13 MWp / 9,9 MWn y tendrá conexión a la Subestación Sabanalarga, operada por Transelca, a través de una línea de transmisión de 1,85 kilómetros.
Su ubicación estratégica, en una zona con alta irradiación solar y cercanía a infraestructura eléctrica existente, permitirá optimizar la eficiencia operativa y minimizar riesgos de conexión.
Actualmente, el proyecto registra un avance de construcción cercano al 60 %, con los principales componentes tecnológicos ya en sitio y las actividades críticas de construcción superadas, reduciendo significativamente los riesgos de ejecución.
“Con esta financiación, la FDN reafirma su compromiso con la transición energética, la movilización de inversión privada y el desarrollo de infraestructura sostenible en Colombia, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética y al fortalecimiento de la seguridad energética del país, en el contexto de la política sectorial definida”, sostuvo la financiera.
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