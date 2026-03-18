La billetera digital Lemon continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento en la región con un nuevo paso en el mercado colombiano. La compañía habilitó una lista de espera para el lanzamiento de su tarjeta internacional VISA Lemon Card, un producto con el que busca posicionarse frente a otras alternativas del sistema financiero mediante una oferta centrada en beneficios directos para los usuarios y la eliminación de costos tradicionales.
De acuerdo con la empresa, el proceso de registro previo estará disponible hasta el 6 de abril a través de su plataforma oficial. Los usuarios que se inscriban dentro de este periodo no solo obtendrán acceso anticipado al producto, sino que también podrán participar en una estrategia promocional que contempla incentivos por un valor superior a los $40 millones.
Entre los premios anunciados se incluye un viaje para dos personas a un partido de la Selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como dispositivos móviles, dinero abonado en cuentas digitales y artículos oficiales del equipo nacional. Con este tipo de iniciativas, la compañía busca incentivar la adopción temprana de su servicio y ampliar su base de usuarios en el país.
En cuanto a sus características, la tarjeta permitirá realizar pagos utilizando el saldo disponible en la cuenta Lemon, tanto en pesos colombianos como en dólares. Uno de los elementos centrales de la propuesta es el sistema de devolución de dinero o cashback, equivalente al 0,4 % del valor de cada compra.
¿Cómo será la devolución del 4×1.000 en dólares que ofrece esta nueva tarjeta?
Este porcentaje corresponde al gravamen conocido como 4×1000, ampliamente aplicado en Colombia, pero bajo una lógica inversa: en lugar de representar un costo para el usuario, se convierte en un beneficio.
El dinero devuelto será acreditado de manera automática en dólares digitales dentro de la cuenta del cliente, lo que añade un componente adicional al facilitar el acceso a activos en moneda extranjera. Según la compañía, este beneficio no tendrá un límite máximo de acumulación, lo que podría resultar especialmente atractivo para usuarios con un alto volumen de transacciones.
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Otro de los aspectos destacados es la ausencia de cuota de manejo y de cargos ocultos, una característica orientada a mejorar la transparencia y reducir las barreras de acceso a servicios financieros. La tarjeta estará disponible en formato físico y virtual, y podrá utilizarse en cualquier establecimiento que opere con la red Visa a nivel global.