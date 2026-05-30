Metro de Medellín anuncia detalles de su operación para las elecciones presidenciales el domingo: habrá tarifa cero

El próximo domingo 31 de mayo se realizará en Colombia una nueva jornada electoral para elegir al presidente de la república.
Dentro de ese contexto, el Metro de Medellín presentó como será la operación de su red para el día en la ciudad.
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En primer lugar, la empresa de transporte resaltó que la tarifa diferencial de cero pesos estará vigente desde el inicio de la operación comercial y hasta las 6:00 p.m.
Así las cosas, las líneas A y B, es decir, trenes, funcionarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Y en ese mismo horario estarán habilitadas la línea T (tranvía) y las líneas 1,2 y O de buses.
En Metrocables, las líneas H, J, K, M y P van de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Finalmente, de ese mismo transporte, la línea L-Arví tendrá un horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Como dato adicional, cabe resaltar que la tarifa diferencial no aplicará en las líneas 1, 2 y O de buses, para la línea L (Arví) y en las rutas de las cuentas 3 y 6.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, informó que la ciclovía y las piscinas públicas no estarán habilitadas. Además, los escenarios deportivos abrirán solo para práctica libre y las reservas y torneos se cancelan ese día.