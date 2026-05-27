CNE revela testigos inscritos para elecciones y promete resultados «en horas»; descarta investigación contra Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el estado de la inscripción de testigos electorales para los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo: hasta el momento suman 286.323 personas registradas.
Mañana a las 5:00 p.m. se cierra el plazo definitivo para postularse ante el organismo electoral.
El Partido Centro Democrático encabeza la lista con 100.571 testigos inscritos, seguido por el Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria con 99.376 y el Movimiento Político Pacto Histórico con 75.442.
Los tres principales candidatos ya cuentan con el 100 % de las mesas cubiertas con testigos electorales.
CNE sin denuncias formales por participación en política
Frente a las denuncias y críticas por presunta indebida participación en política del presidente Gustavo Petro, el presidente del CNE, Cristian Quiroz se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre los actos masivos convocados por la campaña de Iván Cepeda en esta última semana preelectoral, y confirmó que el CNE no ha abordado el tema en tanto no se han presentado denuncias formales.
«Hasta el momento no ha llegado ninguna solicitud de investigación o denuncia. Cuando lleguen, la sala plena tomará las decisiones del caso (…) Lo que sí puedo decir es que las reglas están claras y establecidas por la ley. No es cuestión de darles interpretación, sino de dar garantías a todo el pueblo colombiano de que las reglas son claras para todos», afirmó el magistrado.
Quiroz hizo un llamado a la institucionalidad y pidió garantías para todas las campañas: «Las campañas hicieron las respectivas denuncias y esperamos que actúen las instituciones. Nosotros no somos autoridad para determinar [si el presidente está participando en política]. Lo que esperamos es que cualquier campaña tenga plenas garantías con todas las instituciones».
Resultados en horas y seguridad garantizada
En cuanto a los resultados de la jornada electoral, el presidente del CNE fue optimista sobre los tiempos de divulgación. «Esperamos resultados en cuestión de horas o incluso menos», señaló.
El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional coincidieron en que no se moverá ningún puesto de votación. La seguridad el día de las elecciones estará a cargo de la Fuerza Pública. Las autoridades confirmaron además que el país está preparado para una eventual segunda vuelta, y que los observadores internacionales llevarán expertos en software para el seguimiento del proceso.