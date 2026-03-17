Entrevista | Esta es la apuesta por el crédito de DaviPlata, como parte de su evolución a neobanco

DaviPlata está entrando en una nueva fase de su modelo de negocio. Tras consolidarse como una de las principales plataformas de inclusión financiera en Colombia, con más de 19,5 millones de usuarios, la entidad ahora enfoca su evolución hacia un esquema de neobanco en el que el crédito será el principal motor de crecimiento y monetización.
El cambio responde a una transformación en el comportamiento de los usuarios. Si bien el envío de dinero sigue siendo la funcionalidad más utilizada, también han ganado relevancia los pagos en comercios con QR, así como las tarjetas débito y próximamente las de crédito.
“Pasamos de perseguir el acceso a una plataforma que desde la cotidianidad evoluciona al siguiente nivel, como realmente llevas a los usuarios a tener un verdadero bienestar financiero”, explicó Marcela Ramírez, CEO de DaviPlata en conversación con Valora Analitik.
El giro: del acceso al crédito abierto
En este contexto, DaviPlata está dando un giro estructural en su oferta de crédito. Hasta ahora, el producto se concentraba en nanocréditos de bajo monto, con esquemas preaprobados y una baja frecuencia de uso frente a otras funcionalidades.
La nueva etapa cambia completamente esa lógica. Con el lanzamiento de su tarjeta de crédito en marzo, la plataforma habilitará un modelo abierto, en el que cualquier usuario podrá solicitar financiamiento directamente desde la aplicación.
“Va a salir un crédito a demanda, cualquier persona entra y puede solicitarlo, pasando por todos los modelos de evaluación de riesgo”, señaló Ramírez. Además del crédito rotativo, la oferta incluirá productos orientados a comercios, como anticipos de ventas y créditos productivos de mayor monto.
Uno de los elementos más relevantes es el respaldo de garantías del Fondo Nacional de Garantías y del FGA Fondo de Garantías, lo que permitirá ampliar el acceso a poblaciones que tradicionalmente han estado fuera del sistema financiero.
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Data alternativa: el nuevo modelo de evaluación
La apuesta de DaviPlata no solo está en ampliar el acceso, sino en transformar la forma de evaluar el riesgo. La entidad está incorporando modelos de data alternativa, especialmente en el segmento de comercios de barrio.
A través de alianzas con grandes compañías de consumo masivo, la plataforma accede a información sobre la dinámica real de los negocios, como frecuencia de compra, volúmenes y comportamiento operativo.
“Estamos trabajando para otorgar la plata no por lo que yo sé de ellos, sino por lo que mi aliado sabe de ellos”, explicó Ramírez.
Este enfoque permite diseñar créditos más contextualizados, en los que el financiamiento se vincula directamente con la operación del negocio, como el pago de inventarios o compras recurrentes. En la práctica, esto redefine el rol del crédito: deja de ser un producto aislado y se convierte en una herramienta de flujo de caja.
Actualmente, DaviPlata está generando entre 1 millón y 1,5 millones de ofertas de crédito, con tasas de conversión entre 8 % y 10 %. Con la apertura del modelo, la entidad espera aumentar significativamente estos indicadores.
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Monetización y punto de equilibrio
El impulso del crédito también responde a la necesidad de consolidar un modelo sostenible. DaviPlata ya alcanzó su punto de equilibrio, apoyado en tres pilares: crédito, pagos y emisión de tarjetas.
A diferencia del modelo bancario tradicional, la plataforma mantiene la gratuidad para el usuario final. La monetización se concentra en quienes originan los pagos, como empresas que dispersan nómina, subsidios o viáticos.
Este esquema se complementa con el crecimiento en pagos digitales y el lanzamiento de tarjetas débito y crédito en alianza con Mastercard, bajo una propuesta sin costos ni condiciones para los usuarios.
Más allá del crédito: seguros y bienestar financiero
En paralelo, DaviPlata está ampliando su portafolio hacia productos no tradicionales, especialmente en seguros y asistencias, donde busca cerrar brechas de inclusión.
En alianza con Seguros Bolívar, la plataforma lanzó coberturas flexibles que pueden adquirirse incluso por días, con precios desde $3.000.
“Puedes asegurarte incluso por días, cumples el propósito y es estar cubierto para el viaje”, explicó Ramírez.
La oferta incluye desde seguros hasta asistencias médicas, hogar, mascotas y movilidad, con tarifas accesibles que, en algunos casos, funcionan como alternativas a servicios de salud complementarios.
Educación financiera basada en datos
Otro de los focos es la educación financiera, ahora integrada a la experiencia digital. A través de la funcionalidad de “salud financiera”, los usuarios pueden consultar su puntaje crediticio y recibir recomendaciones personalizadas.
La herramienta, desarrollada en conjunto con Experian, busca convertir la información en acciones concretas para mejorar el acceso al crédito.
“No te decimos solo que no te damos el crédito, sino que te guiamos en qué debes hacer para acceder”, señaló.
Un ecosistema cada vez más amplio
La evolución hacia neobanco también implica la consolidación de un ecosistema digital de uso cotidiano. DaviPlata ha fortalecido alianzas en entretenimiento, comercio y movilidad.
Los usuarios pueden acceder a descuentos en cine —con presencia de todas las principales cadenas del país—, compra de boletas para conciertos, pagos de transporte, recargas y servicios urbanos desde la app.
Además, la compañía prepara alianzas con el sector retail para financiar smartphones, buscando eliminar una de las principales barreras para la adopción de pagos digitales.
Seguridad y arquitectura tecnológica
En el frente tecnológico, la plataforma avanza en herramientas de seguridad basadas en inteligencia artificial, como el “modo seguro”, que detecta comportamientos inusuales en las transacciones.
También desarrolló soluciones para garantizar continuidad operativa, como un widget que permite realizar operaciones básicas incluso si la aplicación presenta fallas.
En el último año, DaviPlata ha mantenido niveles de disponibilidad cercanos al 100 %, con interrupciones inferiores a cinco minutos.
Rol dentro de Davivienda Group
Finalmente, la estrategia de DaviPlata se articula con la de Davivienda dentro del grupo financiero. Mientras el banco se enfoca en productos de mayor complejidad —como vivienda, inversión o financiamiento estructurado—, DaviPlata se posiciona como la plataforma de uso cotidiano.
En ese sentido, productos como inversión aún no están en su hoja de ruta, priorizando el fortalecimiento de servicios transaccionales, crédito de bajo y mediano monto y bienestar financiero.
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