Davivienda Group registró utilidades netas de poco más de $2 billones. Según lo manifestó la organización, en esta cifra se integraron las operaciones en Colombia, Panamá y Costa Rica.
Cabe señalar que Davivienda Group es el holding y accionista mayoritario del banco Davivienda tras su integración con Scotiabank.
Los resultados financieros de Davivienda revelaron que las cifras acumuladas de todo 2025 arrojaron utilidades por más de $1,6 billones. Mientras que en los resultados del último trimestre de ese mismo año este rubro se ubicó en $517.000 millones, registrando una variación positiva de 38,3 % frente al mismo lapso de 2024, cuando se reportaron $163.000 millones.
Adicionalmente, el banco manifestó que la variación trimestral, es decir, la comparación entre el tercer y el cuarto trimestre de ese año, también registró alzas, puesto que en el tercer trimestre las utilidades netas llegaron a $374.000 millones.
Sin embargo, la organización señaló que, si se excluye la transacción de BNS, las utilidades cerraron en $389.000 millones en el trimestre y en $1,49 billones para todo el año.
En cuanto a los resultados financieros separados, la organización financiera detalló que la cartera bruta se ubicó en $116,8 billones, con lo cual creció 7,1 % en el trimestre y 10,3 % en su variación anual. Lo anterior se debe, según afirmó la entidad, al dinamismo del consumo reportado en el trimestre y también al desempeño de las carteras comerciales.
Daviplata
En cuanto a este segmento del negocio, en 2025 el banco expresó que se consolidó su evolución hacia un modelo de neobanco. A lo anterior añadió que el depósito mensual promedio se ubicó en $1,1 billones, registrando un alza de 2,1 % frente al trimestre anterior y un incremento de 15,6 % en su variación anual.
Incluso se reveló que el portafolio de créditos llegó a $115.500 millones, registrando un alza de 67,3 % frente al trimestre y de más de 900 % en la variación anual, lo que, según el banco, se impulsó principalmente por los nanocréditos. De cara a 2026, esta organización espera profundizar su rentabilidad vía crédito con Daviplata y también aumentar su uso, particularmente entre la población joven.
A lo anterior se añadió que los ingresos de esta plataforma se ubicaron en $205.000 millones, aumentando 13,3 %, gracias a mayores ingresos provenientes de cartera y de servicios transaccionales. Incluso se señaló que durante 2025 las transacciones monetarias se ubicaron en $753.000 millones, registrando un alza de 20,9 % frente a 2024.
Desempeño de activos
Adicionalmente, se puede mencionar que los activos llegaron a $224,5 billones, con lo cual incrementaron 17,9 % en el trimestre. Davivienda Grupo analizó que esto se debió a la incorporación de operaciones integradas, mayores saldos disponibles interbancarios y al crecimiento de la cartera. Frente a la cartera bruta, esta se ubicó en $170,8 billones, con un alza de 18,1 % en el trimestre.
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