Celsia bajó su ganancia neta en el primer trimestre, pero redujo su deuda y fortaleció estructura financiera

Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, reportó una caída de 46 % en su ganancia neta durante el primer trimestre de 2026, afectada principalmente por un periodo de alta hidrología que redujo los precios de la energía tanto en bolsa como en contratos.
Lea también: Grupo Nutresa registró pérdidas por $15.336 millones en el primer trimestre tras dispararse gastos financieros
Entre enero y marzo de 2026, la ganancia neta consolidada de la compañía se ubicó en $58.393 millones, frente a los $108.064 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Por su parte, la utilidad atribuible a la controladora cayó 54 %, al pasar de $57.956 millones en el primer trimestre de 2025 a $26.650 millones en igual periodo de 2026.
Los ingresos ordinarios consolidados sumaron $1,27 billones en el primer trimestre de 2026, cifra inferior en 12,4 % frente a los $1,45 billones reportados en el mismo trimestre del año anterior.
El Ebitda también presentó un deterioro interanual. Durante el primer trimestre de 2026 se ubicó en $374.124 millones, lo que representó una disminución de 20,7 % frente a los $472.023 millones registrados en el primer trimestre de 2025. En línea con ello, el margen Ebitda cayó de 32,5 % a 29,4 %, equivalente a una contracción de 310 puntos básicos.
La compañía explicó que la variación en los resultados estuvo asociada principalmente a un periodo altamente lluvioso, que presionó a la baja los precios de la energía. Ricardo Sierra, líder de Celsia, aseguró que las mayores lluvias afectaron significativamente el comportamiento esperado del mercado eléctrico durante el trimestre.
“Esperábamos un inicio de año con un comportamiento climático diferente, pero las mayores lluvias afectaron el precio de bolsa, incluso solo 2 días del trimestre alcanzó el que teníamos presupuestado, y 34 días apenas remuneró los costos del sistema. Las demás áreas de la organización se comportaron acorde a lo esperado, por eso, nuestra expectativa es que con los escenarios climáticos del Niño que se avecinan podamos tener una recuperación en los resultados en el segundo semestre”, precisó el directivo.
Celsia redujo deuda y fortaleció su estructura financiera
Pese a la caída en ingresos y rentabilidad, Celsia destacó avances en eficiencia operativa y fortalecimiento financiero. Los costos de ventas del trimestre se ubicaron en $895.600 millones, con una disminución de 9,3 % frente al primer trimestre de 2025, impulsada por menores compras de energía y menores costos de generación térmica.
También puede leer: Una popular franquicia de comida rápida cerró más de 700 tiendas: este es el panorama
No obstante, los gastos de administración aumentaron 21 % y llegaron a $114.000 millones, debido principalmente a honorarios relacionados con asesorías financieras y legales, situación que impactó directamente el Ebitda del periodo.
En materia financiera, la empresa reportó una reducción de $890.000 millones en su deuda neta, que al cierre de marzo de 2026 se ubicó en $4,82 billones. Además, el gasto financiero neto, incluida la diferencia en cambio, disminuyó 15,1 % y cerró en $134.014 millones.
La compañía también informó que el impuesto a las ganancias del trimestre ascendió a $49.092 millones, en línea con una menor base gravable y beneficios tributarios asociados a la Ley 1715. Adicionalmente, reconoció un impuesto al patrimonio por $40.230 millones, afectando principalmente las reservas.
En cuanto al desempeño de las unidades de negocio, el segmento de servicios de energía registró un Ebitda de $372.343 millones y un margen Ebitda de 32 %, reflejando los esfuerzos de optimización y eficiencia operativa implementados por la compañía.
Por su parte, el negocio de gestión de activos alcanzó un Ebitda administrado de $158.000 millones, apoyado en los resultados de los vehículos Caoba, C2 Energía, El Tesorito y Atera.
Otro de los hitos del trimestre fue la transferencia de valor a los accionistas. Celsia realizó una recompra extraordinaria de acciones por $150.000 millones, a un precio de $9.002 por acción. El proceso contó con la participación de más de 7.600 accionistas y registró una demanda 11,4 veces superior al cupo disponible.
En total, entre dividendos y recompras, la compañía ha transferido $362.000 millones a sus inversionistas en lo corrido de 2026. Además, espera entregar otros $211.000 millones correspondientes a dividendos ya decretados, que serán pagados entre julio de 2026 y enero de 2027.
Puede interesarle leer: Nuevo decreto cambia cálculo de impuestos al vender propiedades y acciones en Colombia
De cara al segundo semestre de 2026, Celsia señaló que espera una recuperación en sus resultados ante la probabilidad de un Fenómeno de El Niño. La compañía indicó que cuenta con coberturas robustas para proteger márgenes y asegurar el suministro de energía, además de niveles de embalses superiores a los observados en fenómenos climáticos anteriores.