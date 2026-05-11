Durante años fue una de las franquicias de comida rápida más visibles en centros comerciales, aeropuertos y zonas empresariales. Sus sándwiches personalizados y su agresivo modelo de expansión la convirtieron en una de las cadenas con mayor presencia en el mundo.
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Sin embargo, la compañía atraviesa ahora uno de los momentos más complejos de su operación en Estados Unidos, donde cerró cientos de locales en medio de presiones financieras, menor rentabilidad y fuertes tensiones con franquiciados.
Se trata de Subway, la cadena de sándwiches que perdió 729 restaurantes netos en Estados Unidos durante 2025, según reveló su más reciente documento de divulgación de franquicias (FDD) publicado el pasado 30 de abril.
Con este resultado, la marca registró su mayor caída de tiendas desde 2021, cuando cerró más de 1.000 puntos de venta en ese mercado. El ajuste también profundiza una tendencia que viene desde hace más de una década y que ha reducido significativamente la presencia de la cadena en su país de origen.
Subway perdió más de 3.400 restaurantes en cinco años
Las cifras muestran la magnitud del retroceso. A comienzos de 2021, Subway tenía 22.190 restaurantes en Estados Unidos. Actualmente cuenta con 18.773 locales, es decir, 3.417 menos en apenas cinco años.
Aunque durante 2025 abrió 499 restaurantes, la cifra no logró compensar los cierres registrados durante el año. Además, la compañía reveló que 792 establecimientos permanecían temporalmente cerrados al cierre del ejercicio fiscal, aunque espera reabrir parte de ellos durante este año.
El documento también muestra que más de la mitad de las aperturas de 2025 correspondieron a restaurantes que habían estado cerrados temporalmente en años anteriores.
La situación ha encendido alertas sobre la rentabilidad del negocio de franquicias de Subway en Estados Unidos, especialmente frente al crecimiento acelerado de competidores como Jersey Mike’s y Jimmy John’s.
Según datos de Circana, empresa líder mundial en investigación de mercado, Subway tendría ventas promedio por restaurante cercanas a US$500.000 anuales, una cifra considerablemente inferior frente a otras cadenas de sándwiches en ese país.
Jersey Mike’s, por ejemplo, reportó ventas promedio de US$1,4 millones por restaurante tradicional franquiciado, mientras Jimmy John’s registró cerca de US$1 millón por punto de venta.
Las razones detrás del cierre de franquicias de Subway
El reporte señala varios factores que han golpeado a los franquiciados de Subway en Estados Unidos. Uno de ellos es la saturación del mercado. Durante años, la marca expandió agresivamente su presencia, permitiendo múltiples locales muy cercanos entre sí, lo que terminó afectando las ventas promedio por tienda.
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También hubo tensiones por promociones y descuentos impulsados desde la casa matriz. Franquiciados cuestionaron campañas que reducían márgenes y afectaban la rentabilidad de los operadores.
Incluso, algunos grandes franquiciados terminaron en bancarrota. Entre los casos mencionados aparece MTF Enterprises, operador de 43 restaurantes que se acogió al Capítulo 11 este año tras enfrentar dificultades financieras. También River Sub, operador de 48 restaurantes, se declaró en quiebra durante 2024.
Pese a este panorama, Subway logró mejorar sus utilidades. La cadena reportó ingresos netos por US$688 millones en 2025, frente a US$397 millones en 2024 y apenas US$15 millones en 2023.
Sin embargo, los ingresos totales por franquicias sí cayeron más de 6 %, pasando de US$818 millones en 2024 a US$767 millones el año pasado.
Panorama de Subway en Colombia
Aunque la situación golpea principalmente la operación estadounidense, el caso genera atención en Colombia debido al peso que tiene la marca en el mercado local.
Subway lleva cerca de tres décadas operando en el país y mantiene una presencia importante dentro del negocio de comida rápida. Según las cifras más recientes divulgadas por Subway Systems Colombia, la compañía cuenta con 223 restaurantes distribuidos en más de 25 ciudades del país.
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Eso significa que la operación colombiana representa apenas una pequeña parte del tamaño histórico de Subway en Estados Unidos. De hecho, si la cadena hubiera cerrado en Colombia una cantidad equivalente a los 729 restaurantes clausurados en EE. UU., desaparecería del mercado nacional varias veces. La empresa ha insistido en que Colombia sigue siendo un mercado estratégico dentro de América Latina.