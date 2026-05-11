Grupo Nutresa registró pérdidas por $15.336 millones en el primer trimestre tras dispararse gastos financieros

Grupo Nutresa cerró el primer trimestre de 2026 con una pérdida neta atribuible a los controladores de $15.336 millones, resultado que contrastó con las utilidades de $237.461 millones registradas en el mismo periodo de 2025.
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El deterioro estuvo asociado principalmente al incremento de los gastos financieros y al impacto negativo de las diferencias en cambio sobre activos y pasivos no operativos.
La compañía reportó ingresos consolidados por $5,2 billones entre enero y marzo de 2026, lo que representó un crecimiento de 6,6 % frente al primer trimestre de 2025. El avance estuvo impulsado por un aumento de 2,5 % en volúmenes y una gestión de precios promedio de 4,0 % en las distintas geografías donde opera el grupo.
No obstante, pese al crecimiento comercial y a la mejora operacional, el resultado final terminó impactado por mayores costos financieros. Según el estado de resultados consolidado, los gastos financieros aumentaron 165,5 % interanual, pasando de $203.453 millones en el primer trimestre de 2025 a $540.205 millones en igual periodo de 2026.
A esto se sumó el efecto de la diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos, que pasó de un ingreso de $6.868 millones en el primer trimestre de 2025 a un gasto de $517.083 millones durante los primeros tres meses de 2026.
Como consecuencia, la utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante cayó 96,0 %, al pasar de $420.992 millones en el primer trimestre de 2025 a $16.961 millones en el mismo lapso de 2026.
Asimismo, la utilidad neta consolidada del periodo pasó de ganancias por $241.252 millones en enero-marzo de 2025 a pérdidas por $15.081 millones en el primer trimestre de 2026.
Pese a ello, Grupo Nutresa destacó que, excluyendo gastos no recurrentes y diferencias en cambio no realizadas, la utilidad neta ajustada ascendió a $343.017 millones, con un crecimiento de 12,1 % frente al mismo trimestre del año anterior.
El desempeño operacional de la compañía sí mostró una mejora importante durante el trimestre. La utilidad operativa creció 49,2 % interanual y alcanzó $898.567 millones, frente a $602.273 millones reportados un año atrás. El margen operativo también avanzó de 12,4 % a 17,3 %.
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La utilidad bruta aumentó 17,0 %, hasta $2,2 billones, mientras el margen bruto pasó de 38,7 % a 42,5 %. En contraste, los costos de ventas permanecieron prácticamente estables, con una variación de apenas 0,1 %.
En línea con esa mejora operacional, el Ebitda ajustado por gastos no recurrentes se ubicó en $1,06 billones, con un crecimiento de 43,4 % y un margen sobre ventas de 20,4 %. Incluyendo gastos no recurrentes, el Ebitda reportado ascendió a $1,04 billones, equivalente a un margen de 20,0 %.
Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, aseguró que: “El sólido desempeño de Grupo Nutresa en el primer trimestre de 2026, evidencia la ejecución exitosa de nuestra estrategia de crecimiento e inversión rentable y de excelencia operativa. Continuaremos invirtiendo en nuestras marcas con un firme compromiso con la innovación, la asequibilidad y la generación de valor sostenible a largo plazo”.
En Colombia, los ingresos totalizaron $3,3 billones durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un incremento de 14,3 % frente al mismo periodo de 2025. Medidas en dólares, las ventas locales equivalieron a US$887,8 millones, con un crecimiento de 29,5 %.
Resultados de Grupo Nutresa por segmentos
Por segmentos, helados lideró el crecimiento con un avance de 31,5 %, seguido por café con 27,2 % y galletas y snacks con 25,4 %. Además, seis de los ocho negocios del grupo reportaron crecimientos de doble dígito durante el trimestre.
En los mercados internacionales, las ventas llegaron a US$517,9 millones, con un crecimiento de 8,3 % frente al primer trimestre de 2025. Sin embargo, al convertir esos ingresos a pesos colombianos, la cifra se ubicó en $1,9 billones, equivalente a una caída de 4,4 %, debido a la revaluación de 11,8 % del peso colombiano frente al dólar.
La compañía señaló que el crecimiento internacional estuvo impulsado principalmente por los negocios de galletas y snacks, con un aumento de 15,3 %; pasta, con 12,6 %; y café, con 10,3 %. Chile, Ecuador y Perú registraron crecimientos de doble dígito.
En cuanto a la situación financiera, los activos consolidados ascendieron a $29,6 billones al cierre de marzo de 2026, un incremento de 8,1 % frente a diciembre de 2025. El patrimonio consolidado aumentó 18,0 %, hasta $6,39 billones.
Por su parte, las obligaciones financieras corrientes crecieron 48,5 %, hasta $1,34 billones, mientras las obligaciones financieras no corrientes disminuyeron 2,1 %, ubicándose en $13,98 billones.
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Los indicadores de endeudamiento mostraron una mejora frente al cierre de 2025. La relación deuda neta/Ebitda sin gastos no recurrentes pasó de 3,73 veces en diciembre de 2025 a 3,22 veces en marzo de 2026.
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