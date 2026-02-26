En un giro inesperado, Netflix se retira de negociación por Warner Bros tras nueva propuesta de Paramount

La disputa por el control de Warner Bros. Discovery (WBD) tomó un nuevo rumbo tras la decisión de Netflix de retirarse del proceso para adquirir los estudios y los activos de streaming. El movimiento se produjo luego de que la Junta Directiva de Warner Bros. Discovery considerara más favorable la oferta revisada presentada por Paramount Skydance.
En días recientes, Paramount elevó su propuesta para adquirir la totalidad de WBD a US$31 por acción, superando los US$30 ofrecidos inicialmente. La oferta está estructurada completamente en efectivo, lo que representa una mejora sustancial frente a los 27,75 dólares por acción que Netflix había planteado por los estudios y el negocio de streaming.
A diferencia de la propuesta de Netflix, la iniciativa de Paramount contempla la compra integral del grupo, incluidos activos de televisión de pago como CNN, TBS y TNT.
Cabe destacar que WB tiene marcas importantes de entretenimiento como DC Studios, HBO y HBO Max, Cartoon Network, New Line Cinema, y Warner Bros. Pictures.
En un intento por mantener abierta la negociación, Netflix concedió a la compañía una extensión de siete días para reanudar conversaciones con Paramount y reducir la incertidumbre entre los accionistas. Durante ese periodo, la compañía interesada ajustó su propuesta al alza, fortaleciendo su posición en la puja.
¿Por qué Netflix descarta igualar la nueva propuesta?
Tras recibir la oferta revisada, la junta de Warner Bros otorgó a Netflix un plazo de cuatro días hábiles para revisar y eventualmente igualar la cifra presentada por Paramount. No obstante, la empresa optó por no modificar su planteamiento.
En un comunicado conjunto, los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, señalaron: “La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo”.
La última propuesta de Paramount incluye una cláusula de ruptura por US$7.000 millones en caso de que la fusión no obtenga las autorizaciones regulatorias necesarias. Además, la empresa se comprometió a asumir la penalidad de US$2.800 millones que la empresa debería pagar a Netflix si el acuerdo previo no prospera.
El director ejecutivo de WBD, David Zaslav, destacó el proceso y agradeció la participación de Netflix en la negociación. “Una vez que nuestra Junta Directiva vote a favor de adoptar el acuerdo de fusión de Paramount, se generará un valor significativo para nuestros accionistas. Estamos entusiasmados con el potencial de esta integración”, afirmó.
Por su parte, Sarandos subrayó que la eventual adquisición siempre fue considerada como “una buena compra al precio adecuado, no una obligación a cualquier precio”, dejando claro que la disciplina financiera prevaleció sobre la ambición estratégica.