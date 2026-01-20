Netflix presentó este martes una oferta modificada por Warner Bros. Discovery que ya asciende a los US$82.700 millones.
La plataforma de streaming pagaría a los accionistas de Warner US$27,75 por acción en efectivo por los estudios de cine y televisión, la extensa biblioteca y su servicio de transmisión HBO Max, en lugar de una combinación de efectivo y acciones.
“La contraprestación de la fusión es un monto fijo en efectivo que deberá pagar una empresa con grado de inversión, lo que proporciona a los accionistas (de Warner Bros.) certeza de valor y liquidez inmediatamente después del cierre de la fusión”, dijo Warner Bros. en la presentación regulatoria.
Anteriormente, el gigante del streaming ofreció US$23,25 en efectivo y US$4,50 en acciones de Netflix para comprar activos de Warner Bros.
Las acciones de Netflix han caído casi 15 % desde que anunció la fusión 5 de diciembre, cerrando a US$88 por acción el viernes, por debajo del precio mínimo de US$97,91 de la oferta original.
Una fusión con Netflix dejaría a la compañía combinada con una deuda de aproximadamente US$85.000 millones, en comparación con los US$87.000 millones de Paramount. Sin embargo, Netflix vale considerablemente más, con una valoración de mercado de US$402.000 millones, en comparación con los US$12.600 millones de Paramount.
Recomendado: Paramount no se rinde y abre demanda contra Warner para aclarar detalles del negocio con Netflix
Netflix está próxima a presentar sus resultados financieros del último trimestre del año anterior en los que se espera que la compañía con sede en California obtenga un incremento de 28 % en las ganancias e ingresos por US$12.000 millones, 17 % más que en el cuarto trimestre de 2024.
Warner sigue viendo a Netflix como primera opción
De acuerdo con CNBC, la Junta Directiva de Warner ha mantenido que el acuerdo de fusión con Netflix es superior al de Paramount Skydance, que ofreció US$30 dólares por acción.
Dicha propuesta fue considerada por Warner como “insuficiente” después de tener en cuenta el “precio y numerosos riesgos, costos e incertidumbres”.
Los asesores de Warner Bros. utilizaron tres enfoques distintos para valorar Discovery Global. El precio más bajo por acción que obtuvieron fue de 1,33 dólares por acción, aplicando un único valor a toda la compañía. El precio máximo del rango que determinaron fue de 6,86 dólares por acción, si la escisión se viera involucrada en una futura operación.
Para Warner también ha tenido peso el hecho de que Netflix tiene una calificación crediticia de grado de inversión, mientras que los bonos de Paramount están calificados en niveles “basura” por S&P y probablemente se verían sometidos a mayor presión.