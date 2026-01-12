La disputa por el control de Warner Bros Discovery (WBD) atraviesa un momento determinante, marcado por un aumento de la tensión tanto en el plano corporativo como en el legal.
Paramount, la compañía audiovisual liderada por David Ellison, ha optado por intensificar su estrategia frente a Netflix y sostener su intento de adquisición total del conglomerado, pese a los reiterados rechazos de la junta directiva de Warner. Lejos de retirarse, la firma ha decidido llevar el conflicto a instancias judiciales y reforzar su posición ante los accionistas.
La propuesta presentada por Paramount contempla la compra de la totalidad de Warner Bros Discovery mediante una oferta en efectivo de US$30 por acción, lo que implica una valoración aproximada de US$108.400 millones.
Aunque la administración de Warner ha desestimado la iniciativa en dos oportunidades, Ellison defiende que su planteamiento ofrece mayor claridad financiera y menos riesgos que el acuerdo alcanzado entre Warner y Netflix.
En este contexto, Paramount recurrió al Tribunal de Equidad de Delaware para exigir la divulgación completa de la información vinculada a la operación pactada con la plataforma de streaming.
Según el planteamiento de Ellison, los accionistas de Warner carecen de datos suficientes para determinar si la venta parcial acordada con Netflix resulta más conveniente que una adquisición integral. El directivo cuestiona especialmente la estructura del acuerdo con la empresa dirigida por Ted Sarandos, que combina pagos en efectivo con acciones y excluye activos estratégicos del grupo. De concretarse esa operación, Netflix solo incorporaría los estudios cinematográficos y HBO Max, mientras que negocios como CNN y los canales de Discovery quedarían fuera.
Para Paramount, esta fragmentación genera incertidumbre sobre el valor real que recibirían los inversionistas. Ellison ha señalado que el componente accionario de la oferta de Netflix está sujeto a fluctuaciones y que la escisión de Global Networks no ha sido explicada de forma detallada.
Además, advierte que no se ha aclarado cómo se repartiría la deuda entre las unidades vendidas y las que permanecerían bajo el control de Warner, un elemento clave para evaluar el impacto financiero final.
La estrategia de Paramount también incluye una ofensiva en el ámbito del gobierno corporativo. Ellison anunció que presentará candidatos para integrar la junta directiva de Warner en la asamblea anual de 2026, lo que anticipa una disputa interna por el control de la compañía.
Esta maniobra cuenta con el respaldo económico de Larry Ellison, fundador de Oracle, quien incluso ofreció garantías personales para fortalecer la oferta.
Por su parte, Warner Bros Discovery sostiene que el acuerdo con Netflix ofrece mayor certidumbre y estabilidad en su ejecución. La empresa, además, analiza alternativas como una eventual salida a Bolsa de activos de streaming no incluidos en la venta y mantiene conversaciones con posibles compradores.