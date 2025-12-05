Netflix compra Warner Bros y mueve el mercado global de entretenimiento: también se queda con HBO

La industria del entretenimiento y los productos audiovisuales tendrá un movimiento histórico, pues Netflix y Warner Bros. Discovery anunciaron la firma de un acuerdo definitivo, según el cual la compañía pionera en streaming adquirirá Warner Bros. Esta transacción incluye a sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.
De acuerdo con lo informado por Netflix, la transacción en efectivo y acciones está valorada en US$27,75 por acción de WBD, con un valor empresarial total de aproximadamente US$82.700 millones (valor patrimonial de US$72.000 millones).
Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.
La transacción fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y de WBD. Además de la finalización de la separación de Discovery Global, la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales.
Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.
Impacto para la industria de entretenimiento
Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y consolidar sus fortalezas, incluyendo los estrenos de películas en cines. Con la operación se garantizaron más opciones y mayor valor para los consumidores. Al añadir las bibliotecas de cine y televisión, y la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán aún más títulos para elegir.
Esto también permite a Netflix optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido.
Además, se destacó que la adquisición mejorará las capacidades de estudio de Netflix, que le permitirá expandir la capacidad de producción en EE. UU. y continuar aumentando la inversión en contenido original a largo plazo, lo que creará empleos y fortalecerá la industria del entretenimiento.
En relación con la comunidad creativa, se creará mayor valor para el talento, ofreciendo más oportunidades para trabajar con propiedad intelectual querida, contar nuevas historias “y conectarse con una audiencia más amplia que nunca”, dice un comunicado.
Además se generará mayor valor para los accionistas, pues Netflix espera atraer y fidelizar a más miembros, impulsar una mayor participación y generar ingresos y utilidades operativas adicionales.
La compañía también prevé un ahorro de costos de al menos US$2.000 millones a US$3.000 millones anuales para el tercer año y prevé que la transacción aumente las ganancias por acción según los PCGA para el segundo año.