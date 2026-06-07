Ecopetrol registró una producción anual de 248 millones de barriles de petróleo en 2025. Mientras que su índice de reposición de reservas fue de 1,21 barriles, lo que significa que por cada barril de petróleo producido, incorporó 1,21 barriles a sus reservas.
A lo anterior se añade que la compañía incorporó 300 millones de barriles de petróleo a sus reservas probadas, lo que para la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) representó un resultado positivo.
Estas cifras son relevantes, particularmente las del índice de reposición de reservas, ya que para cualquier compañía petrolera la reposición de lo que produce es lo que garantiza la continuidad del negocio.
El gremio manifestó que, en materia de crudo, hubo una incorporación de 214,3 millones de barriles, impulsado principalmente por técnicas de recobro mejorado, eficiencias operativas y de costos, entre otros factores.
Sin embargo, señaló que en 2026 el reto de la compañía será incorporar más reservas mediante técnicas de recobro mejorado, mayores eficiencias y optimización de campos, con la finalidad de compensar lo que se produce, algo que es vital para la generación de valor de la compañía en el mediano y largo plazo, según Acipet.
También expresó que el declive de los campos de gas plantea la necesidad de realizar nuevos descubrimientos, es decir, de fortalecer la exploración para que estos recursos puedan entrar a abastecer el mercado en el corto plazo y, de esa manera, disminuir la brecha entre oferta y demanda.
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Para Acipet, la actividad exploratoria no solamente debe llevarse a cabo en tierra, es decir, en la Colombia continental, sino también en el mar o costa afuera, con una visión de explotación de petróleo y gas a largo plazo, de tal forma que Colombia sea un país capaz de autoabastecerse en materia energética.