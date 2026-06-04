Con la creciente tendencia a la importación de gas en Colombia, que ya cubre 25 % de la demanda de hogares, pequeños comercios y gas vehicular, uno de los energéticos que viene fortaleciendo su posición en el mercado es el Gas Licuado de Petróleo (GLP). Tanto los gremios como las compañías del sector prevén estabilidad en sus costos, un panorama que contrasta con el del gas, donde una mayor dependencia de las compras externas se traduce en mayores presiones sobre las tarifas.
Para conocer los retos, oportunidades y perspectivas de este combustible, fundamental para la cocción de alimentos en Colombia, Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo (Gasnova), conversó con Valora Analitik sobre la evolución del mercado y el papel que desempeña el GLP en el país. Según explicó, este energético ya abastece a cerca de 12 millones de personas, equivalentes a 25 % del mercado nacional.
¿En cuánto está el crecimiento de la demanda del GLP?
El año pasado (2025) comparado con 2024, el sector creció alrededor de 8 %, importando en gran medida por el crecimiento de los consumos del sector industrial y comercial. En lo corrido del año (2026), entre enero y abril, hubo un crecimiento total del mercado de 18,7 %. Con un promedio mensual de ventas de 77.000 toneladas.
¿A cuántos usuarios puede atender el GLP en Colombia?
Nosotros estamos atendiendo 12 millones de personas. Estamos en 98 % del territorio nacional.
¿Y qué representatividad tienen 12 millones de personas dentro del mercado energético?
Podemos ser 25 % de la cocción de alimentos en el país.
¿Qué está pasando con este mercado en 2026?
El sector está en una nueva fase de crecimiento, dado que los consumos, principalmente en el sector industrial y comercial, se han aumentado significativamente en la medida en que han tenido que hacer sustitución del gas natural, y han encontrado en el GLP un combustible limpio, que es una excelente fuente de energía para sus procesos.
Eso ha llevado a la industria a realizar una serie de inversiones desde hace tres años, anticipándose a esta situación que se debía venir para tener la capacidad de importación suficiente y atender los incrementos de demanda por la disminución de la oferta nacional; estos incrementos de demanda por sustitución de gas natural.
¿Eso quiere decir que la coyuntura que está atravesando el sector del gas en materia de déficit está beneficiando al GLP?
Sí, digamos que en la medida en que el gas natural está presentando problemas o retos de suministro, el GLP se ha vuelto competitivo y está ayudando a solucionar el problema en el sector industrial y comercial.
¿Cuál es el sector industrial que jaló la demanda?
Hay compañías pequeñas y medianas. Por ejemplo, la industria cerámica, de asfaltos, que acude al GLP para sus procesos y sus calderas. En 2026, el sector industrial que se atiende principalmente en granel ha crecido 43 %.
¿En cuánto puede salir más económico el GLP frente al gas?
El gas natural ha triplicado su precio en forma tal que alcanzó los precios del GLP, volviéndose el GLP competitivo frente al mercado, y los industriales están viendo que este energético le cuesta más o menos lo mismo que el gas, pero que tiene la ventaja de ser un combustible limpio, que presta garantía de suministro en el abastecimiento.
¿Habrá estabilidad en los precios?
En este momento, nosotros estamos viendo una estabilidad en el precio, y es lo que se proyecta en el corto y el mediano plazo por la agencia de información de EE. UU. y por diferentes analistas. Porque lo que se está viendo es que el mercado en EE. UU. no tiene la infraestructura de exportación para atender los problemas que está generando la guerra con Irán, que está llevando a los países asiáticos a demandar mucho combustible, porque se han quedado sin abastecimiento, y obviamente, los precios tanto del gas natural como de todos los hidrocarburos, incluido el GLP están al alza.
En EE. UU. no pasa esto, porque no han tenido la capacidad de exportación. Entonces, como no han tenido la capacidad de exportación, el mercado está bien abastecido, los precios han estado estables. Esta situación puede cambiar en la medida en que la guerra tenga una mayor duración, pero eso no lo sabemos. Por lo pronto, lo que se proyecta es estabilidad en los precios.
¿De dónde se importa el GLP que consume Colombia?
De Houston (EE. UU).
¿Son las refinadoras estadounidenses en Texas las que nos ayudan a nosotros a cocinar nuestros alimentos en Colombia?
Tal cual.