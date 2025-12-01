Estas son las producciones que llegan a Netflix Colombia en diciembre

La plataforma de streaming Netflix, una de las más populares de los últimos años, anunció cuáles serán las producciones que estarán disponibles en Colombia en octubre de 2025.
Es importante mencionar que los contenidos de la plataforma varían según la región y también pueden cambiar en el tiempo. Los planes disponibles varían entre los $18.900 y los $44.900, dependiendo del plan.
Lo que llega en diciembre
Películas
El secreto de Santa – 3 de diciembre
Jay Kelly – 5 de diciembre
Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out – 12 de diciembre
Series
Talamasca: La orden secreta – 12 de diciembre
Estado de fuga 1986 – 4 de diciembre
Los abandonados – 4 de diciembre
El precio de una confesión – 5 de diciembre
Accidente: Temporada 2 – 10 de diciembre
Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft: Temporada 2 – 11 de diciembre
El asombroso circo digital – 12 de diciembre
Emily en París: Temporada 5 – 18 de diciembre
Stranger Things: Temporada 5 – Volumen 2 – 25 de diciembre
Stranger Things: Temporada 5 – Volumen 3 – 31 de diciembre
Documentales y especiales
Todas las habitaciones vacías – 1 de diciembre
Jay Kelly: Detrás de cámaras – 5 de diciembre
Cover-Up: Un periodista en las trincheras – 26 de diciembre
Niñez y familia
Calle CoComelon: Temporada 6 – 1 de diciembre
Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober – 8 de diciembre
Misterios animales: Capítulo 6 – 15 de diciembre