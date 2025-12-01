Estilo de vida

Estas son las producciones que llegan a Netflix Colombia en diciembre

Se pdorá disfrutar de nuevos capítulos de Stranger Things.

Por: -
Netflix
Netflix. Imagen: freemalaysiatoday.

Compártelo en:

La plataforma de streaming Netflix, una de las más populares de los últimos años, anunció cuáles serán las producciones que estarán disponibles en Colombia en octubre de 2025.

Es importante mencionar que los contenidos de la plataforma varían según la región y también pueden cambiar en el tiempo. Los planes disponibles varían entre los $18.900 y los $44.900, dependiendo del plan.

También: Ondas trae a Bogotá un modelo de festival que gana terreno en el negocio del entretenimiento

Lo que llega en diciembre

Películas

El secreto de Santa – 3 de diciembre

Jay Kelly – 5 de diciembre

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out – 12 de diciembre

Series

Talamasca: La orden secreta – 12 de diciembre

Estado de fuga 1986 – 4 de diciembre

Los abandonados – 4 de diciembre

El precio de una confesión – 5 de diciembre

Accidente: Temporada 2 – 10 de diciembre

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft: Temporada 2 – 11 de diciembre

El asombroso circo digital – 12 de diciembre

Emily en París: Temporada 5 – 18 de diciembre

Stranger Things: Temporada 5 – Volumen 2 – 25 de diciembre

Stranger Things: Temporada 5 – Volumen 3 – 31 de diciembre

Documentales y especiales

Todas las habitaciones vacías – 1 de diciembre

Jay Kelly: Detrás de cámaras – 5 de diciembre

Cover-Up: Un periodista en las trincheras – 26 de diciembre

Recomendado: Los destinos nacionales e internacionales más buscados por los colombianos para pasar Navidad y Año Nuevo

Niñez y familia

Calle CoComelon: Temporada 6 – 1 de diciembre

Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober – 8 de diciembre

Misterios animales: Capítulo 6 – 15 de diciembre

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Entretenimiento y diversión, Netflix
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar