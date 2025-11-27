Los destinos nacionales e internacionales más buscados por los colombianos para pasar Navidad y Año Nuevo

La búsqueda de alojamientos en Colombia por viajeros del exterior creció un 20 % frente al año pasado, siendo el tercer destino más buscado de Latinoamérica en Booking.com.
La temporada decembrina volverá a mover a miles de viajeros dentro y fuera del país. Durante este periodo previo a Navidad, entre el 22 y el 26 de diciembre, las búsquedas para alojamiento muestran una preferencia equilibrada entre grandes ciudades y escapadas de playa.
Destinos nacionales
Cartagena (7,7 %)
San Andrés (5,2 %)
Medellín (11,5 %)
Cali (17,6 %)
Bogotá (13,5 %)
Destinos internacionales
Punta Cana (12,2 %)
Nueva York (31,5 %)
Madrid (11,3 %)
Orlando (39,1 %)
Miami (2,5 %)
* Los porcentajes son comparaciones con las búsquedas para el mismo período del año pasado.
¿A dónde viajarán los colombianos para Año Nuevo?
Para el cierre del año, Booking muestra un auge importante en destinos de playa, celebraciones icónicas y ciudades culturales en búsquedas por alojamiento del 28 de diciembre al 1 de enero.
Destinos nacionales
Cartagena (14,4 %)
Medellín (19,12 %)
Coveñas (16,3 %)
Cali (50,1 %)
Bogotá (15,9 %)
Destinos internacionales
Nueva York (45,9 %)
Río de Janeiro (114,5 %)
Madrid (19,1 %)
Orlando (42,7 %)
Recomendado: Black Friday de viajes: Vuelos a Europa desde $2,4 millones y descuentos de hasta 75% en hoteles internacionales
Además de las preferencias de los viajeros colombianos, la plataforma también analizó las búsquedas para alojamientos por parte de extranjeros hacia el país para el periodo del 28 de diciembre al 1 de enero y los destinos favoritos son: Cartagena (24 %), Medellín (29,9 %), Bogotá (20,1 %), San Andrés (13,2 %) y Cali (41 %).
El creciente interés internacional refleja la diversidad cultural, gastronómica y natural del país. De hecho, la búsqueda total de alojamientos en Colombia (viajeros nacionales e internacionales) aumentó un 20 % frente al mismo periodo del año pasado, consolidando al país como el tercer destino más buscado de Latinoamérica en Booking.com, después de Brasil y México.