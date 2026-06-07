Roberto Alvo, CEO de Latam, es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la IATA

El CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, asumió oficialmente como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) por un periodo de un año.
El nombramiento del ejecutivo se produce en un clave momento para las aerolíneas de Latinoamérica, cuyas ganancias netas proyectadas para 2026 bajarán 36,8 % interanual (cayendo a US$1.200 millones) debido a los altos costos financieros y la devaluación de las monedas locales.
El nombramiento se confirmó en la 82ª Asamblea General Anual de la IATA, celebrada este fin de semana en Río de Janeiro y en la cual Valora Analitik está presente.
Con esta decisión, Alvo reemplaza a Luis Gallego (CEO de IAG) y se convierte en el 84º presidente de la Junta Directiva de la IATA, cargo en el cual tendrá la tarea de liderar la agenda corporativa en un entorno macroeconómico complejo.
El informe financiero presentado en la Asamblea advierte que las firmas latinoamericanas operan con balances muy rígidos y que la rentabilidad real por pasajero en la región caerá un 40,7 % este año, ubicándose en apenas US$3,5 por usuario.
Además, a nivel global, las aerolíneas verán caer a la mitad sus ganancias netas, al pasar de US$45.000 millones en 2025 a US$23.000 millones en 2026.
El nombramiento fue respaldado por el director saliente de la IATA, Willie Walsh, quien destacó la experiencia de Alvo para gestionar crisis corporativas y operativas.
“Al haber guiado a LATAM Airlines Group a través de desafíos significativos hacia ganancias récord, cuenta con la experiencia que necesitamos para ayudar a la IATA a satisfacer las necesidades de los miembros durante tiempos desafiantes”, señaló.
Trayectoria del nuevo presidente de la Junta Directiva de la IATA y sus retos en el cargo
Por su parte, Alvo confirmó que buscará gestionar políticas públicas que mitiguen los choques de costos que hoy sufre la industria a nivel internacional.
“A medida que navegamos por un entorno más complejo, nuestra industria debe seguir trabajando unida para fortalecer la seguridad, mejorar la eficiencia, avanzar en la sostenibilidad y liberar los beneficios de la conectividad”, afirmó al asumir el cargo.
El nuevo presidente de la Junta Directiva de la IATA cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector.
Se incorporó a LAN Airlines (ahora Latam Airlines Group) en 2001 y ocupó diversos cargos en temas financieros, comerciales y estratégicos antes de ser nombrado CEO en 2020.
Poco después de asumir el máximo cargo en la compañía, Alvo lideró a Latam a través de su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 en EE. UU. y por los desafíos de la pandemia del Covid-19.