China será sede de la Asamblea General de la IATA de 2027 y Willie Walsh se despide del gremio

Durante la apertura de la 82ª Asamblea General Anual de la IATA, su director general, Willie Walsh, anunció que China será la sede de la próxima gran cita mundial en 2027, al tiempo que confirmó su salida del gremio para asumir
Puntualmente, el evento se llevará a cabo en la ciudad de Xiamen, cerca de las reconocidas Hong Kong y Taiwán, y a unas tres horas de la capital Beijing.
“China es un actor principal en la industria de la aviación. Las aerolíneas de China se encuentran entre las principales compañías del mundo por tráfico de pasajeros, y el país está a la vanguardia en cómo la tecnología y la digitalización pueden desplegarse para mejorar la eficiencia”, dijo diirector general.
Por su parte, Zhao Dong, presidente de la Junta Directiva de Xiamen Airlines confirmó que su compañía será la anfitriona del evento, que marcará el regreso de la cumbre al país asiático tras 15 años. En el pasado, China alojó la Asamblea de la IATa en Shangái (2002) y Beijing (2012).
El anuncio de la nueva sede se da en un momento de grandes desafíos para el sector a nivel global. De hecho, la agremiación reveló que la rentabilidad de las aerolíneas se reducirá a la mitad este año, con ganancias netas que caerán de US$45.000 millones en 2025 a US$23.000 millones en 2026, y márgenes de apenas 2 %.
De acuerdo con Walsh, la industria aérea navega un periodo de alta incertidumbre marcado por la escalada de las tensiones en el Medio Oriente, que disparó los precios del combustible de aviación un 70 % interanual, sumando US$100.000 millones a la factura colectiva del sector.
Salida de Willie Walsh de la IATA
El evento de Río de Janeiro, en el cual Valora Analitik está presente, marcó también el cierre de la gestión del ejecutivo, quien dejará la dirección de la IATA -tras cinco años- para asumir la presidencia ejecutiva de la aerolínea india IndiGo.
“En unas pocas semanas dejaré la IATA y me convertiré en el CEO de uno de sus miembros: IndiGo Airlines. Mientras tanto, la Junta Directiva está buscando a alguien para construir una IATA aún mejor y hacer más fuerte a nuestra asociación”, dijo en su presentación.
Y añadió: “Eso me deja por agradecer a todos los que apoyaron mi gestión, particularmente a ustedes, nuestros miembros, a la Junta Directiva, a los presidentes de la Junta con quienes he trabajado de cerca y, especialmente, a los apasionados amigos y colegas que integran el equipo de la IATA”.
Walsh también destacó que las soluciones técnicas para mitigar el cambio climático están listas, pero el éxito dependerá de un esfuerzo conjunto con los gobiernos.
“Alineando los procesos internos gubernamentales, la aviación seguirá haciendo del mundo un lugar mejor al unir a las personas, ofreciendo esperanza y habilitando la libertad”, afirmó.
Y concluyó diciendo que la aviación global transporta a más de 5.000 millones de viajeros anualmente, al tiempo que mueve mercados directos e indirectos por miles de millones de dólares.
“Hacemos posible un comercio de US$4.100 millones en un mercado que no sería global sin nosotros. Las oportunidades que esto crea incluyen empleo para 86,5 millones de mujeres y hombres en todo el mundo”, dijo.