La industria aérea global registrará un volumen récord de viajeros en 2026, alcanzando los 5.100 millones de pasajeros (2,4 % más frente al 2025). Sin embargo, este dinamismo no se traducirá en mejores resultados financieros.
De acuerdo con el último informe de perspectivas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), presentado este domingo en la Asamblea General en Río de Janeiro, las ganancias netas de las aerolíneas caerán a la mitad, pasando de US$45.000 millones en 2025 a US$23.000 millones en 2026.
Esta fuerte reducción responde a un incremento del 70 % en el precio del combustible derivado del conflicto en el Medio Oriente, sumado a un deterioro en las condiciones macroeconómicas globales.
Como consecuencia, el margen de beneficio neto de la industria retrocederá del 4,2 % registrado el año pasado a apenas 2 %, dejando la ganancia neta por cada pasajero transportado en US$4,5, la mitad de los US$9,1 obtenidos el año anterior.
Choque del combustible y presiones en costos de operación para aerolíneas
El principal factor de presión para las compañías aéreas es el encarecimiento de los combustibles, de acuerdo con el reporte presentado por Willie Walsh, director general de la IATA.
Según dijo el directivo, el precio del barril de jet fuel promediará los US$152 en 2026, impulsado por la cotización del petróleo Brent en US$95 y por un diferencial de refinación que tocará un máximo histórico de US$57 por barril.
Este repunte disparará la factura total de combustible de la industria en casi 40 %, pasando de US$252.000 millones a US$350.000 millones, lo que elevará la participación de este insumo al 31,4 % de los gastos operativos totales de las aerolíneas.
“Las interrupciones relacionadas con la guerra en el Medio Oriente y el aumento de los costos del combustible han cambiado las perspectivas de las aerolíneas para peor”, advirtió Walsh y agregó que las aerolíneas deben absorber los costos derivados de la crisis de la cadena de suministro.
Ingresos por tiquetes y ‘boom’ de servicios adicionales
A pesar de las menores ganancias, los ingresos totales de la industria alcanzarán la cifra histórica de US$1.165 billones, lo que representa un crecimiento del 9,4 %.
Los ingresos por tarifas de pasajeros aportarán US$839.000 millones, por cuenta de un incremento en los precios de los tiquetes como consecuencia de los mayores precios de combustibles.
Ahora bien, el balance de la IATA también muestra que los ingresos complementarios de las aerolíneas -asociados a servicios adicionales que se prestan- repuntarán 12,6 % en 2026 hasta los US$165.000 millones.
Por primera vez desde 2019, este rubro superará en facturación al negocio de carga, el cual generará US$162.000 millones gracias a un alza del 6,5 % en las tarifas de fletes y un leve crecimiento del volumen de mercancías transportadas (0,2 %).
A nivel geográfico, el panorama de 2026 muestra un comportamiento mixto. Mientras que casi todas las regiones del mundo lograrán mantenerse en terreno positivo, las aerolíneas del Medio Oriente caerán colectivamente debido al cierre de espacios aéreos, las restricciones de capacidad y el debilitamiento de la demanda en medio de la guerra.
En el caso de América Latina, el sector prevé lograr este año una utilidad neta de US$1.200 millones, una cifra 36,8 % inferior a la lograda un año atrás (US$1.900 millones), mientras que el margen neto pasará de 3,8 % a 2,1 %.
«El desempeño de Latinoamérica está influenciado por la presión bajista sobre varias de las monedas de la región como resultado de la crisis energética. Las condiciones de la demanda siguen siendo más sensibles que en otras regiones, lo que refleja niveles de ingresos más bajos y una menor participación de los viajes de negocios en la demanda total del transporte aéreo», indicó la agremiación.