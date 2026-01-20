Netflix, una de las compañías de streaming más populares del mundo, presentó los resultados financieros de 2025, los cuales estuvieron por encima de las estimaciones del mercado.
Las ventas de la empresa cerraron el año anterior en US$45.183 millones, lo que representó un incremento de 16 % frente al resultado de 2024 (US$39.000). Entretanto, la utilidad neta para los 12 meses finalizó en US$10.981 millones, un alza de 26 %.
En línea con esto, el último trimestre del año también representó un comportamiento destacado para la firma. Los ingresos crecieron 18 % (US$12.050 millones) y las ganancias cerraron con una variación de 30 %.
A nivel operativo, Netflix informó después del cierre del mercado de este martes 20 de enero que superó los 300 millones de suscriptores a finales del año anterior.
Para 2026, la gigante del entretenimiento espera que los ingresos oscilen entre $50.000 millones y $51.700 millones, debido al aumento en las membresías y los precios, así como a “una proyección de aproximadamente duplicar los ingresos por publicidad en 2026”.
Netflix prevé crecimiento con Warner Bros
Si bien los resultados de hoy fueron positivos, los inversores siguen centrados en la intención de Netflix de adquirir -por US$82.700 millones- el estudio de Warner Bros Discovery y otros activos de esta empresa.
En su nota a los inversores, Netflix dijo que la adquisición de Warner Bros le proporcionará una selección aún más amplia y de mayor calidad de películas y programas para sus suscriptores, mientras que podrá ofrecer ofertas de suscripción más personalizadas y flexibles con la incorporación de HBO Max.
La compañía anunció que el 4 de diciembre obtuvo compromisos para un préstamo puente de US$59.000 millones para respaldar la adquisición de Warner.
«Nuestro acuerdo revisado, totalmente en efectivo, permitirá acelerar el proceso de votación de los accionistas y brindará mayor certeza financiera», finalizó el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado.