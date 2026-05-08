Netflix lanzará serie documental de James Rodríguez antes del Mundial 2026

Netflix confirmó el estreno de “James.”, la serie documental sobre la vida y carrera de James Rodríguez, uno de los futbolistas colombianos con mayor impacto deportivo y comercial de las últimas dos décadas. La producción llegará a la plataforma el próximo 21 de mayo y estará compuesta por tres episodios centrados en el recorrido profesional y personal del jugador.
La serie repasará momentos clave de la carrera del volante colombiano, desde sus inicios en Envigado hasta su participación en el Mundial Brasil 2014, torneo en el que terminó como goleador con seis anotaciones y ganó el Premio Puskás de la FIFA por su gol frente a Uruguay. También abordará su paso por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Porto y su regreso a la Selección Colombia en la Copa América de 2024.
La producción llega en medio del crecimiento del contenido deportivo en plataformas de streaming. Netflix ha fortalecido en los últimos años su catálogo de documentales deportivos con series sobre Fórmula 1, tenis, ciclismo y fútbol, un negocio que mueve millones de visualizaciones y que se ha convertido en una estrategia para captar audiencias. En el caso de James Rodríguez, el interés se mantiene por el impacto comercial y mediático que ha tenido el jugador desde su explosión internacional en 2014.
Actualmente, James Rodríguez suma más de 53 millones de seguidores en Instagram y se mantiene como uno de los deportistas colombianos con mayor presencia digital. Su imagen ha estado vinculada a marcas deportivas, campañas publicitarias y contratos comerciales durante gran parte de su carrera, especialmente tras su llegada al Real Madrid luego del Mundial de Brasil.
Netflix apuesta por James Rodríguez y el negocio de las series deportivas
La docuserie fue dirigida por el colombiano Simón Brand y contará con imágenes inéditas y testimonios de figuras como Luis Díaz, Radamel Falcao, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, José Néstor Pékerman, Néstor Lorenzo y Carlo Ancelotti.
Netflix aseguró que por primera vez James Rodríguez contará su historia en primera persona y explicará las decisiones que marcaron su carrera dentro y fuera de la cancha. La producción también mostrará episodios relacionados con lesiones, presión mediática y momentos de alta exposición internacional.
El lanzamiento coincide con la expectativa que existe alrededor del Mundial 2026, torneo que podría representar la última gran cita internacional del futbolista colombiano, hoy con 34 años.
En América Latina, el fútbol sigue siendo uno de los principales motores de audiencia digital y comercial. Según cifras de Statista y Deloitte, las plataformas de streaming han incrementado sus inversiones en contenidos deportivos y documentales ante el crecimiento del consumo bajo demanda.
La carrera de James Rodríguez sigue generando impacto comercial y audiencia
La serie también repasará los principales logros deportivos del volante colombiano. James ganó dos Champions League, dos Mundiales de Clubes y títulos de liga en España, Alemania, Portugal y Argentina.
Con la Selección Colombia ha disputado más de 100 partidos y supera los 30 goles. Además, en la Copa América de 2024 rompió el récord histórico de asistencias en una sola edición del torneo.
Recomendado: Así es el contrato especial que pondría a James Rodríguez entre los mejor pagados de la MLS
Netflix busca aprovechar el alcance del futbolista y el interés que todavía genera entre los aficionados colombianos y latinoamericanos. La plataforma no solo apostará por la nostalgia del Mundial 2014, sino también por el impacto que James sigue teniendo como figura mediática y símbolo del fútbol colombiano.
La producción fue realizada por Clover Studios y contará con música de la banda colombiana Diamante Eléctrico. Según Netflix, la serie mostrará “la persona detrás del ídolo” y servirá como un retrato de los momentos que definieron la carrera del capitán de la Selección Colombia.