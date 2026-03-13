James Rodríguez entra al negocio digital: Mercado Libre lo ficha para dominar las compras online en Colombia

James Rodríguez se convirtió en el nuevo embajador de Mercado Libre en Colombia, una alianza que busca impulsar las ventas en comercio electrónico antes del Mundial 2026. La compañía conecta actualmente a más de 8 millones de usuarios activos con cerca de 73.000 vendedores en el país, según datos de la empresa.
El anuncio llega en un momento estratégico para el comercio digital. Los años de Mundial suelen generar picos de consumo en categorías relacionadas con el deporte y el entretenimiento. Ante ese escenario, la empresa enfocará su estrategia comercial en cinco segmentos: Deporte, Moda, Hogar, Tecnología y Supermercado.
La operación del marketplace en Colombia se apoyará en una red logística que permite que la mayoría de entregas en las principales ciudades se realicen entre 24 y 48 horas. Este sistema busca responder al aumento de pedidos durante temporadas de alto consumo, especialmente cuando se combinan eventos deportivos con campañas promocionales.
Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre en Colombia, afirmó que la compañía se prepara para uno de los momentos más dinámicos del comercio local. Según el directivo, el objetivo es transformar los picos de demanda en oportunidades para vendedores y compradores mediante tecnología, logística y soluciones financieras.
Mercado Libre y el tamaño del comercio electrónico en Colombia
El comercio electrónico en Colombia ha tenido una expansión acelerada en los últimos años. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó que en los últimos años las ventas digitales superaron los $62 billones, lo que representó cerca del 6 % del comercio minorista del país.
En ese mercado, Mercado Libre se consolidó como uno de los principales jugadores de la región. La plataforma opera en 18 países de América Latina y supera los 100 millones de compradores activos en la región, de acuerdo con reportes corporativos.
La alianza con James Rodríguez busca aprovechar el alcance del futbolista, quien acumula decenas de millones de seguidores en redes sociales y es uno de los deportistas colombianos con mayor reconocimiento global. El volante ha jugado en Real Madrid, Bayern Múnich y en la Premier League, además de ser el máximo goleador del Mundial Brasil 2014.
Una curiosidad relevante es que las campañas comerciales ligadas a eventos deportivos suelen replicar la lógica de los partidos: picos de tráfico en momentos específicos. Durante torneos internacionales, plataformas de comercio electrónico registran aumentos de búsquedas en camisetas, televisores y artículos deportivos, según análisis de tendencias de consumo digital.
Fechas dobles y logística: la jugada comercial hacia 2026
Como parte de la estrategia, Mercado Libre potenciará sus campañas conocidas como “Fechas Dobles”, jornadas de descuentos que concentran promociones y financiación para estimular compras masivas.
Estas fechas funcionan de forma similar a eventos globales como el Black Friday o el Cyber Monday. En América Latina, estas campañas se han convertido en uno de los motores de ventas del comercio electrónico, con aumentos significativos de tráfico y transacciones.
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La empresa también busca fortalecer su red logística para sostener el crecimiento del marketplace. En momentos de alta demanda, la velocidad de entrega se convierte en un factor decisivo para competir en el comercio digital.