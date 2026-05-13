Senado de Estados Unidos confirma al nuevo presidente de la FED: es ficha de Donald Trump 

El Senado de Estados Unidos confirmó este miércoles a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, tras ser nominado por el presidente Donald Trump. La decisión se dio en una votación mayoritariamente alineada por partidos y marca un cambio de liderazgo en la entidad encargada de definir la política monetaria estadounidense.
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La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) entrará en una nueva etapa en uno de los momentos más complejos para la economía global. En medio de presiones políticas, tensiones por las tasas de interés y señales de desaceleración económica, el Senado estadounidense confirmó que Warsh quedará al frente del banco central más poderoso del mundo y que ahora deberá tomar decisiones clave sobre inflación, crecimiento y estabilidad financiera.
El movimiento genera expectativa no solo en Wall Street, sino también en mercados emergentes como Colombia, donde las decisiones de la FED impactan directamente variables como el dólar, las tasas de interés, el flujo de capitales y el comportamiento de la deuda pública. La llegada del nuevo presidente ocurre además en medio de cuestionamientos sobre la independencia del organismo frente a Donald Trump, quien había intensificado sus ataques contra la actual dirección del banco central.
Perfil de Kevin Warsh, nuevo presidente de la FED
Warsh, de 56 años y exfuncionario de la propia FED, asumirá el control de la institución en un contexto especialmente delicado para la economía estadounidense. La inflación continúa por encima de la meta del 2 % fijada por la entidad y, según el documento conocido tras la confirmación, viene acelerándose nuevamente por el aumento en los precios de la gasolina derivado del conflicto con Irán.
La llegada de Warsh también se produce después de meses de tensión política entre Donald Trump y Jerome Powell, actual presidente de la FED. Trump había criticado repetidamente a Powell por negarse a bajar las tasas de interés y llegó incluso a impulsar investigaciones sobre su gestión.
Desde hace meses, Donald Trump venía dejando claro que quería un cambio en la dirección de la Reserva Federal. El republicano ha insistido en que las tasas de interés deberían bajar para estimular la economía y fortalecer los mercados financieros.
En diciembre pasado, Trump aseguró públicamente que quería un presidente de la FED dispuesto a reducir tasas cuando subieran las acciones en bolsa, una postura que generó fuertes críticas entre economistas y analistas por la posibilidad de comprometer la independencia del banco central.
Precisamente por eso, la nominación de Warsh despertó cuestionamientos en el Senado estadounidense. Durante la audiencia de confirmación, la senadora demócrata Elizabeth Warren lo calificó como un posible “títere” de Trump.
Sin embargo, Warsh negó haber recibido presiones directas del mandatario republicano sobre decisiones relacionadas con tasas de interés.
“El presidente nunca me pidió comprometerme con ninguna decisión específica sobre tasas de interés”, afirmó durante la audiencia de confirmación. “Seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”.
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Kevin Warsh no es un desconocido dentro del sistema financiero estadounidense. Ya había sido alto funcionario de la FED y en los últimos años se convirtió en uno de los críticos más visibles de la gestión del banco central frente a la inflación.
Warsh ha hablado incluso de la necesidad de un “cambio de régimen” dentro de la FED y ha planteado reducir parte de las comunicaciones públicas del organismo, incluyendo algunas proyecciones sobre tasas de interés que actualmente divulga el banco central.