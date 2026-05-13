Agricultores dicen que error del Gobierno Petro pone en riesgo sus cultivos    

El acceso al seguro agropecuario, uno de los mecanismos más importantes para proteger las cosechas frente a fenómenos climáticos y pérdidas productivas, encendió una nueva alerta en Colombia.
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Agricultores y productores de maíz, soya y fríjol aseguran que una falla en la forma como el Gobierno Petro está asignando los recursos del incentivo estaría dejando en riesgo a miles de hectáreas sembradas justo cuando se aproxima un nuevo ciclo productivo en varias regiones del país.
La advertencia fue realizada por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), que envió una comunicación formal al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la que cuestiona la manera en que se están distribuyendo los recursos del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), un subsidio estatal clave para que los productores puedan asegurar sus cultivos ante eventos climáticos extremos y otras contingencias.
De acuerdo con el gremio, el principal problema radica en que el esquema actual no diferencia los calendarios de siembra entre regiones y cultivos, lo que provoca que buena parte de los recursos se agoten en el primer semestre del año y deje sin cobertura a productores que siembran meses después.
Fenalce explicó que esta situación ya se materializó durante 2026. “En comunicaciones previas remitidas por el gremio, se advirtió oportunamente sobre el riesgo de agotamiento de los recursos asignados al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) durante la vigencia 2026, particularmente en el primer semestre del año. Como es de conocimiento del MinAgricultura, dicho riesgo se materializó”, señaló la federación en el documento enviado a la ministra Martha Carvajalino.
El gremio agregó que este escenario ocurre en medio de un contexto especialmente sensible para el agro colombiano, marcado por alta exposición a riesgos climáticos, incertidumbre productiva y mayores presiones sobre la seguridad alimentaria.
¿Qué está reclamando Fenalce al Gobierno Petro?
El documento sostiene que cultivos estratégicos como el maíz, la soya y el fríjol tienen dinámicas productivas distintas dependiendo de la región del país, por lo que la demanda del seguro agropecuario no ocurre al mismo tiempo durante el año.
Sin embargo, según Fenalce, el Ministerio de Agricultura no estaría teniendo en cuenta esa realidad al momento de distribuir los recursos del incentivo.
“Los cultivos de maíz, soya y fríjol presentan dinámicas productivas diferenciadas en términos de ventanas de siembra, lo que implica que la demanda por el seguro agropecuario no es homogénea a lo largo del año, sino que se concentra en periodos específicos”, explicó Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce.
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El dirigente agregó que “la ausencia de un esquema de asignación que reconozca esta estacionalidad genera presiones tempranas sobre los recursos disponibles, limitando el acceso al instrumento para los productores que inician sus ciclos productivos en el segundo semestre”.
En otras palabras, mientras algunos productores logran acceder al subsidio para asegurar sus cultivos al comienzo del año, otros quedarían por fuera simplemente porque sus siembras ocurren meses después y los recursos ya se habrían agotado.
El Incentivo al Seguro Agropecuario funciona como un subsidio que ayuda a cubrir parte del costo de las pólizas que toman los agricultores para proteger sus cosechas frente a fenómenos como inundaciones, sequías, exceso de lluvias o pérdidas derivadas del clima.
Para sectores como el maíz, la soya y el fríjol, este mecanismo se ha convertido en una herramienta fundamental en medio de la creciente volatilidad climática y las afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño y La Niña en distintas zonas productivas del país.
Fenalce advirtió que si no se corrige el modelo de asignación de recursos, el problema podría repetirse durante el segundo semestre de 2026 y afectar directamente la capacidad de los productores para cubrir sus riesgos.
“La federación considera que de no implementarse un esquema de manejo diferencial de los recursos del ISA que considere variables como cultivo, región y calendario de siembra, existe un alto riesgo de que en el segundo semestre de 2026 se repita la situación”, señaló el gremio.
Además, advirtió que esto podría terminar “comprometiendo el abastecimiento agroalimentario en varias regiones del país”.
Las propuestas que hizo Fenalce al Ministerio de Agricultura
Ante este panorama, Fenalce presentó cuatro propuestas concretas al Gobierno Petro para modificar el funcionamiento del incentivo.
La primera consiste en implementar una asignación diferencial de recursos según los periodos de siembra, de manera que el dinero esté disponible cuando realmente los productores lo necesiten.
La segunda propuesta plantea priorizar cultivos estratégicos como maíz, soya y fríjol, teniendo en cuenta su relevancia para la seguridad alimentaria y su exposición a riesgos climáticos.
El gremio también pidió crear bolsas regionales o por cultivo para evitar que los recursos se concentren únicamente en ciertos territorios o en determinados momentos del año.
Finalmente, propuso fortalecer la planeación anticipada del instrumento para alinear la asignación presupuestal con la programación productiva del sector agropecuario.
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Fenalce aseguró que estos cambios permitirían mejorar la eficiencia del Incentivo al Seguro Agropecuario, fortalecer la gestión del riesgo climático y garantizar un acceso más equitativo para los productores a nivel nacional.