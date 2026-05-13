Gobierno Petro confirma reunión con Canacol para evitar crisis de gas; empresa podría recibir fondeo de US$100 millones

El Gobierno Nacional sostuvo una reunión con directivos de Canacol, compañía de la industria gasífera colombiana, y otras entidades del sector energético. Lo anterior se dio luego de que se mencionara que Canacol suspendería contratos para el suministro de gas en Colombia, lo que tendría implicaciones directas sobre el mercado energético local.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, manifestó que cualquier decisión que pueda implicar incrementos en los costos del mercado debe ser revisada por las autoridades competentes. A esto se suma que José Plata, socio y encargado del área de energía de la firma Serrano Martínez CMA, señaló que es urgente una articulación institucional entre la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades, con la finalidad de reducir el impacto sobre el sector en caso de que Canacol reciba la aprobación del tribunal canadiense para cesar con sus contratos de suministro de gas.
Por su parte, los representantes de Canacol que se reunieron con el Ministerio señalaron que la Corte de Alberta, en Canadá, designó a un monitor para encontrar una solución sostenible que evite un proceso de liquidación. También indicaron que existe un compromiso para respaldar a Canacol con US$100 millones, con la finalidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la empresa y la protección a los usuarios.
Lo anterior se debe a que la compañía, que suministra cerca de 12 % de la demanda de gas a comercializadores en Colombia, solicitó a un tribunal canadiense la suspensión de contratos para el suministro del energético. Aunque el tribunal aún no ha emitido un veredicto, algunos miembros del sector energético colombiano manifestaron que sería la Superintendencia de Sociedades la que tendría la última palabra en Colombia. Sin embargo, insistieron en la necesidad de que exista coordinación con las demás entidades para evitar un impacto de grandes proporciones sobre el sector y la población.
También se mencionó que los acreedores financieros plantearon la necesidad de modificar contratos como parte de un proceso de recuperación y continuidad de las operaciones. No obstante, el Ministerio de Minas y Energía enfatizó, a través de un comunicado, que debe protegerse tanto a los usuarios como a la industria colombiana.
“Un gran receptor del gas de Canacol es Cerro Matoso, por eso confiamos en que se puedan lograr los mejores acuerdos para mantener e incrementar la producción”, expresó Palma.
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Finalmente, se concluyó que gran parte del mercado regulado, es decir, de la industria y los usuarios residenciales, no se vería afectado. Aun así, el Gobierno reiteró que continuará monitoreando la situación para garantizar la estabilidad en la prestación de los servicios públicos.
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