Irak está enfrentando una escasez de gas en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán. Varias de sus centrales eléctricas dependen de las importaciones del energético y actualmente requieren más del doble del gas disponible.
Según lo manifestó S&P Global, la situación se debe a que Irán redujo sus exportaciones de gas a ese país, el cual utiliza este energético principalmente para abastecer sus centrales eléctricas. De acuerdo con lo señalado, estas requieren cerca de 50 millones de metros cúbicos diarios.
Cabe recordar que Irak también suministra gas a Turquía. Sin embargo, desde finales de diciembre de 2025 suspendió parcialmente las entregas del energético, lo que ocasionó pérdidas de entre 4.000 y 4.500 megavatios en la red eléctrica iraquí. Posteriormente, en febrero de 2026, se reanudaron flujos limitados.
En cuanto a la producción local de gas, esta también disminuyó debido a la reducción en el bombeo de campos petroleros afectados por el conflicto. Estos campos producen importantes volúmenes de gas asociados que son utilizados también para la generación de energía eléctrica.
Adicionalmente, Irak tiene prevista la construcción de una plataforma para importar gas en Khor Al-Zubair. Sin embargo, este proyecto podría verse afectado por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita entre 20 % y 25 % del petróleo comercializado en el mundo. Por ahora, las previsiones apuntan a que esta plataforma entre en operación en junio de 2027, según lo señaló el Ministerio de Electricidad en abril de 2026.
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Con esta plataforma de regasificación, el país tendría una capacidad de procesamiento de entre 500 millones y 750 millones de pies cúbicos diarios de gas.
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