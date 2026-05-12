Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias del mercado financiero Noticias petroleras

Irak enfrenta escasez de gas a causa del conflicto entre Irán y EE. UU.

El cierre del estrecho de Ormuz impactó proyectos de importación de gas de este país para abastecer su demanda de energía eléctrica.

Por: -
La OPEP funciona como un organismo que ejerce influencia en los precios del petróleo. Imagen: Pixabay
La OPEP funciona como un organismo que ejerce influencia en los precios del petróleo. Imagen: Pixabay

Compártelo en:

Irak está enfrentando una escasez de gas en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán. Varias de sus centrales eléctricas dependen de las importaciones del energético y actualmente requieren más del doble del gas disponible.

Según lo manifestó S&P Global, la situación se debe a que Irán redujo sus exportaciones de gas a ese país, el cual utiliza este energético principalmente para abastecer sus centrales eléctricas. De acuerdo con lo señalado, estas requieren cerca de 50 millones de metros cúbicos diarios.

Producción de petróleo. Foto: Pexels
Producción de petróleo y gas. Imagen: Pexels

Cabe recordar que Irak también suministra gas a Turquía. Sin embargo, desde finales de diciembre de 2025 suspendió parcialmente las entregas del energético, lo que ocasionó pérdidas de entre 4.000 y 4.500 megavatios en la red eléctrica iraquí. Posteriormente, en febrero de 2026, se reanudaron flujos limitados.

En cuanto a la producción local de gas, esta también disminuyó debido a la reducción en el bombeo de campos petroleros afectados por el conflicto. Estos campos producen importantes volúmenes de gas asociados que son utilizados también para la generación de energía eléctrica.

Irak enfrenta escasez de gas a causa del conflicto entre Irán y EE. UU.

Adicionalmente, Irak tiene prevista la construcción de una plataforma para importar gas en Khor Al-Zubair. Sin embargo, este proyecto podría verse afectado por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita entre 20 % y 25 % del petróleo comercializado en el mundo. Por ahora, las previsiones apuntan a que esta plataforma entre en operación en junio de 2027, según lo señaló el Ministerio de Electricidad en abril de 2026.

Destacado: Celsia revela planes por fenómeno de El Niño en 2026 y posible suspensión de contratos de Canacol

Con esta plataforma de regasificación, el país tendría una capacidad de procesamiento de entre 500 millones y 750 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Estados Unidos, Gas, energía
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar