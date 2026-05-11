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Gobierno solicitó información a empresas de gas para proyectar el potencial de Colombia a 2035

El documento no es un certificado de reservas ni una garantía de que ese gas entrará al mercado, sino un insumo para evaluar proyecciones del sector.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia. Imagen: X@infopresidencia
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Imagen: X@infopresidencia

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El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía, publicó una resolución en la que ordenó a las empresas operadoras de la industria gasífera entregar información sobre su producción para la declaración de producción de gas natural entre 2026 y 2035.

Lo anterior se hizo con la finalidad de consolidar un dato oficial sobre la oferta de gas en Colombia para los próximos años, y de esa manera, determinar cuánto habrá disponible para la venta, cuánto estará comprometido en contratos y cuál es el potencial de producción de los campos.

Este es el documento publicado por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

En el documento aparecen compañías como Ecopetrol, Canacol, Gran Tierra Energy, Parex, SierraCol Energy y Hocol (filial del grupo Ecopetrol), entre otras organizaciones del sector.

Sector petrolero y gasífero. Imagen: Atlascompany generada con AI en Freepik
Sector de y gasífero. Imagen: Atlascompany generada con AI en Freepik

Sin embargo, debe aclararse que esta resolución no crea nueva producción ni certifica reservas, sino que consolida oficialmente la información reportada por productores y actores de la cadena, así lo señaló Iván Arroyave, banquero de inversión y experto del sector energético.

“Con esa información, el Gobierno puede hacer seguimiento al abastecimiento, evaluar riesgos de déficit, revisar necesidades de importación, infraestructura o contratación y alimentar procesos regulatorios y de planeación del sector”, agregó.

No obstante, también debe hacerse la precisión de que la resolución del Ministerio no significa que el Gobierno esté certificando reservas, ni garantizando que esa producción efectivamente vaya a entrar al mercado tal como fue declarada por las compañías. Como se mencionó anteriormente, es un insumo para tener claridad sobre las proyecciones de este mercado.

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Tags: Colombia, Gas Natural, Gustavo Petro, ecopetrol, empresas, empresas en Colombia, energía
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