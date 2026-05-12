Celsia revela planes por fenómeno de El Niño en 2026 y posible suspensión de contratos de Canacol

En su llamada de resultados financieros del primer trimestre de 2026, Celsia señaló que el inicio del año estuvo marcado por una alta hidrología para la generación de energía eléctrica, indicando que esto tuvo un impacto sobre los precios de bolsa durante el primer trimestre.
Cabe recordar que, los ingresos disminuyeron en 12,4 %, ya que las cifras consolidadas ascendieron a poco más de $1,2 billones debido a menor precio de venta.
Ricardo Sierra, presidente de la empresa, afirmó que producto de la hidrología y de los menores precios de bolsa apenas se dieron los márgenes de rentabilidad indicados en el trimestre mencionado. No obstante, indicó que la compañía tiene una mejor cobertura en sus contratos y niveles de contratación cercanos a 70 %, frente a 88 % registrado durante el último fenómeno de El Niño.
La compañía manifestó que, las lluvias del trimestre también representan un aspecto positivo de cara al fenómeno de El Niño que se aproximaría hacia finales de 2026.
“Algunos ‘Niños’ (fenómeno de altas temperaturas), entre temas de duración y magnitud, veremos cómo se van gestionando. Entre julio y agosto (2026) debemos esperar ver el fenómeno de El Niño en Colombia”, dijo Sierra.
A lo que adicionó que las plantas termoeléctricas Tesorito (Córdoba) y Meriléctrica (Santander) cuentan con contratos vigentes de gas, con la finalidad de tener respaldo energético.
Situación de Canacol
De otro lado, Sierra se refirió a la situación que atraviesa Canacol, dando un parte de tranquilidad: “los contratos se están cumpliendo y no hemos recibido por parte de los proveedores ninguna notificación que signifique la suspensión de ellos”.
Lo anterior se da en medio de la incertidumbre frente al suministro de gas de Canacol, aunque expresó que la empresa no ha incumplido ninguno de los contratos hasta la fecha y que la compañía sigue respaldada para continuar recibiendo gas.
“En el proceso de reestructuración hay también muchas noticias alrededor de la solicitud de modificación o de cancelación de algunos de los contratos que tiene Canacol con algunos de sus clientes. Pues nosotros queremos contarles que nuestro contrato en particular, que es una opción de compra de gas, no está incluido dentro de ese paquete de contratos”, manifestó el presidente de Celsia.
“Hemos estado hablando específicamente con las personas directamente encargadas de manejar el proceso, tanto de Canacol como de la interventoría, así que estamos atentos. No es para bajar la guardia. Esperemos que no haya una irrupción. El país no se puede dar el lujo de una irrupción con la producción de Canacol. Ojalá que ese gas siga llegando”, determinó.
A esto añadió que la compañía está preparando un plan B en caso de que Canacol incumpla, con la finalidad de evaluar qué tipo de contratos podrían celebrarse.
Frente a los impagos de Air-e al sistema de generación eléctrica, la compañía manifestó que, “afortunadamente”, tiene una baja exposición frente a las deudas de esta empresa de servicios públicos que opera en el Caribe colombiano.
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Concluyó que en sus, Air-e operaciones tiene un impacto directo y que, en medio de discusiones como el cobro de $8 por kilovatio-hora a usuarios de los estratos 4, 5 y 6, el impacto es marginal para las actividades de la compañía.
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