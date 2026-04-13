Bancolombia destaca valor en recompra de Celsia hasta por $150.000 millones: esta es su visión

Por medio de un informe especial, Bancolombia presentó las razones por las cuales considera que la oferta de readquisición de acciones ordinarias de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, es altamente atractiva para los accionistas.
En primer lugar, y según el análisis, el precio de $9.002 por acción permite materializar un retorno equivalente a un dividendo cercano a $145 por acción, en línea con lo comunicado por la compañía durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025.
Incluso, si se asigna una proporción elevada de acciones en la segunda ronda de la recompra, el dividendo implícito podría ser mayor.
Desde una perspectiva fundamental, Bancolombia no identifica razones para que los accionistas elegibles se abstengan de participar, ya que el precio ofrecido resulta altamente competitivo.
De hecho, supera la valoración interna estimada por la compañía a inicios de 2025, que se ubicaba en $6.540 por acción, incluso considerando el potencial adicional del plan EnergizarC, valorado en cerca de $2.000 por acción.
Destacado: Así se ejecutará la recompra de acciones de Celsia hasta por $150.000 millones; estas son las fechas clave
Múltiplos reflejan una valoración exigente pero favorable
Según la investigación, el precio de recompra implica múltiplos de valoración considerablemente superiores a los referentes del sector. Mientras que en el segmento de servicios públicos se observan niveles promedio de 14,9 veces en precio/utilidad (RPG), 8,2 veces en EV/EBITDA y 1,6 veces en precio/valor en libros (P/VL), en el caso de Celsia estos indicadores se elevan a 45x, 9,5x y 2,7x, respectivamente.
Lo anterior significa que la acción estaría valorada en cerca de tres veces su patrimonio contable y 45 veces las utilidades netas proyectadas para 2025, niveles que superan ampliamente tanto los promedios del mercado como las referencias de transacciones en la región.
Y es que, en América Latina, el múltiplo P/VL promedio se sitúa en 1,3x, menos de la mitad del nivel implícito en la recompra de Celsia. Asimismo, el mercado paga en promedio entre 8,4x y 9,2x las utilidades del sector, lo que resalta aún más el atractivo del precio ofrecido.
Posibles correcciones, rol del programa de recompra y señales del mercado
A pesar del atractivo de la operación, el análisis advierte que, tras la ejecución de la recompra, el precio de la acción podría experimentar correcciones. No obstante, la continuidad del programa sería clave como mecanismo de soporte para la cotización.
De acuerdo con Bancolombia, este tipo de programas ha demostrado ser una herramienta efectiva para sostener el precio de las acciones, incluso por encima de los valores derivados de modelos fundamentales. En este sentido, una eventual extensión del programa hasta la asamblea de accionistas de marzo de 2027 podría seguir respaldando la valorización del título.
En otra línea, el principal riesgo identificado es la posible cancelación o no renovación del programa de recompra. Sin este respaldo, no existiría evidencia suficiente para sostener el precio actual de mercado, que ronda los $5.610.
Finalmente, la investigación concluyó que el precio fijado para la recompra envía una señal relevante al mercado, al sugerir que la compañía podría continuar adquiriendo acciones incluso a niveles inferiores a $9.002, teniendo en cuenta que el precio de mercado se ubicaba alrededor de $5.210 al momento del análisis.
—