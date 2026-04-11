Así se ejecutará la recompra de acciones de Celsia hasta por $150.000 millones; estas son las fechas clave

Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, lanzó su oferta de readquisición de acciones ordinarias hasta por $150.000 millones a un precio de $9.002 por cada acción.
Este precio propuesto para la recompra implica una prima frente al valor actual de las acciones de Celsia en la Bolsa de Valores de Colombia, que al cierre de esta semana (10 de abril) se ubicó en $5.770 por cada título.
Este valor por cada título para la recompra fue determinado con base en procedimientos técnicamente reconocidos de acuerdo con la normatividad aplicable sobre la materia, y debidamente aprobado por la Asamblea de Accionistas.
La oferta permitirá a los accionistas que participen, especificar el número de acciones que están dispuestos a vender, lo cual estará limitado al número de acciones que posean y al número máximo de acciones a readquirir, de acuerdo con los términos de la oferta.
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Así se ejecutará la recompra de acciones de Celsia
Según se informó, el plazo para presentar las aceptaciones estará vigente entre el 13 y el 24 de abril de 2026 y el proceso de adjudicación se hará por rondas.
En la primera ronda cada accionista que haya presentado aceptaciones recibirá hasta el número de acciones que le corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la Compañía tomando las acciones en circulación.
A partir de la segunda ronda, el remanente, si lo hubiere, se asignará bajo la modalidad “uno a uno”, entregando una acción a cada accionista con aceptaciones pendientes hasta agotar el monto máximo de la oferta.
“Esta propuesta de readquisición es un mecanismo eficiente y óptimo para todos los accionistas. Al recomprar las acciones a $9.002 cada una, la Compañía envía un mensaje claro al mercado sobre su valor y su visión de largo plazo”.
Celsia indicó además que espera que sus más de 32.000 accionistas participen activamente en esta iniciativa.
Consulte acá el aviso de oferta de la readquisición de acciones de Celsia
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