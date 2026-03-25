Asamblea Celsia: datos claves y guía para la recompra extraordinaria de acciones hasta por $150.000 millones

En el desarrollo de su Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada este miércoles en Medellín, Celsia profundizó en los alcances de su programa de Readquisición Extraordinaria de Acciones, una iniciativa que busca recomprar hasta 16.662.963 títulos —equivalentes al 1,62 % del total de acciones en circulación— por un monto global de $150.000 millones.
El precio al que la compañía adquirirá los papeles fue fijado en $9.002 por acción, y el período oficial de aceptaciones quedó establecido entre el 13 y el 24 de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma tentativo de la Bolsa de Valores de Colombia.
La iniciativa, aprobada por la Asamblea General, está diseñada para que los accionistas interesados en vender puedan hacerlo de forma autogestionada: primero deben definir cuántas acciones desean ofertar y luego instruir a su comisionista de bolsa para que registre la intención en el sistema. El programa contempla múltiples rondas de adjudicación.
Ricardo Sierra, líder de Celsia, destacó que el mecanismo de adjudicación funcionará en dos etapas.
En la primera, Celsia garantiza la compra proporcional a la participación accionaria de cada oferente; si alguien ofrece más acciones de las que le corresponden por esa proporción, se le asegura primero su parte y el excedente pasa a una segunda ronda. Esta segunda etapa opera bajo la modalidad de rondas completas uno a uno —una acción por persona en cada turno— hasta agotar el presupuesto total de $150.000 millones o hasta que todos los vendedores queden satisfechos. Una vez adjudicadas las acciones, la recompra se formaliza y el pago se realiza directamente en la cuenta del accionista.
Sierra reiteró que la compañía estará publicando información relevante sobre el proceso tanto en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia como en diarios de circulación nacional.
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Pago de dividendo de Celsia
Por otro lado, la Asamblea aprobó la distribución de dividendos de COP $214.500 millones equivalente a un dividendo ordinario de $208 por acción, que se pagará de la siguiente manera:
Así, en conjunto con la readquisición extraordinaria de acciones, se alcanza una distribución por más de $364.000 millones, equivale a un incremento del IPC + 2 % respecto al año anterior.
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