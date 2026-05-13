Estas serán las fechas en que se publicarían últimas encuestas antes de la primera vuelta presidencial

Las principales firmas encuestadoras ultiman detalles de los últimos sondeos de intención de voto que podrán publicarse antes del veto electoral previsto para el domingo 24 de mayo.
Según conoció este medio, Atlas sería la primera: sus resultados se conocerían esta misma semana, entre jueves y sábado.
Por su parte, Invamer también prepara una nueva medición que sería divulgada entre el 22 y el 24 de mayo, mientras que Guarumo tendría prevista la publicación de su sondeo para el 23 o 24 de mayo.
Fuentes consultadas indicaron además que el Centro Nacional de Consultoría (CNC) estaría programando una nueva encuesta de intención de voto para esos mismos días.
Cabe mencionar que GAD3, una de las firmas que venía participando activamente en la medición del ambiente electoral, decidió retirarse del ejercicio tras la interpretación realizada por la Comisión Técnica sobre la ley de encuestas.
La firma cuestionó la exigencia de “demostrar que cualquier ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio”, lo que, según su lectura, limitaría la validez únicamente a encuestas presenciales realizadas en domicilios, dejando por fuera metodologías telefónicas u otros mecanismos de recolección.
GAD3 argumentó que ese estándar resulta prácticamente imposible de garantizar en investigaciones con seres humanos, especialmente cuando se busca medir decisiones libres como la intención de voto.
La encuestadora también advirtió sobre las dificultades de aplicar estudios presenciales en medio de los problemas de seguridad que atraviesan varias regiones del país, una situación que —asegura— complica tanto el trabajo de campo como la disposición de los ciudadanos a participar.
Cómo van los candidatos en las más recientes encuestas
Las encuestas muestran un patrón consistente: Iván Cepeda encabeza todas las mediciones de intención de voto, mientras Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia pelean un segundo lugar.
El promedio de los cinco sondeos ubica al candidato del Pacto Histórico con 38,6 % de intención de voto para la primera vuelta. Sus registros individuales oscilan entre 36 % según GAD3 y 44,3 % según Invamer, la firma que le da la ventaja más amplia.
En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con un promedio de 23,2 %, aunque su intención de voto oscila entre 20,4 % que le da el CNC hasta 29,4 % en AtlasIntel.
Paloma Valencia suma 18,4 % en promedio, con un rango entre 13 % (GAD3) y 22,8 % (Guarumo), y es la candidata que muestra mayor variabilidad entre firmas, al tiempo que confirman que ha reducido sus cifras tras haber ganado la consulta interpartidista del 8 de marzo.
En tanto, el centro político muestra señales de agotamiento. Sergio Fajardo promedia 2,8 % en las cinco mediciones y Claudia López no supera el 3,6 % en ninguna firma, con un promedio de 2,5 %. Ambos candidatos acumulan juntos menos de 6 puntos porcentuales.
El escenario más complejo para Iván Cepeda no está en la primera vuelta, sino en la segunda. En un enfrentamiento directo con De la Espriella, el candidato oficialista promedia 45,9 % frente a 40,7 % del abogado barranquillero, según el consolidado de las cinco firmas. Es decir, está a menos de cinco puntos porcentuales de diferencia.
Eso sí, el escenario más adverso para el candidato del Pacto Histórico es el que lo enfrenta a Paloma Valencia. En ese cruce, el promedio de las encuestadoras le da a la candidata del Centro Democrático 43,5 %, apenas 0,5 puntos por debajo del 44 % que registra el senador del Pacto Histórico.
Lo anterior refleja un empate técnico que convierte esa posibilidad en el más incierto de los escenarios.