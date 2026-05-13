Gimnasio más grande de Colombia lanzó servicio gratuito para sus afiliados: disponible en Bogotá y Medellín 

Cada vez más colombianos están transformando sus hábitos alrededor del bienestar físico. Ir al gimnasio dejó de ser una actividad exclusiva de ciertos segmentos y se convirtió en parte de la rutina diaria de miles de personas, especialmente entre jóvenes y adultos que priorizan la salud, el rendimiento físico y la imagen personal.
Ese fenómeno ha impulsado una expansión acelerada de las grandes cadenas de gimnasios en el país y una competencia cada vez más fuerte por atraer y fidelizar usuarios.
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En medio de ese crecimiento, una de las compañías con mayor presencia en Colombia acaba de anunciar una nueva apuesta para sus afiliados, enfocada en uno de los tipos de entrenamiento que más interés ha ganado en los últimos años. La estrategia comenzará inicialmente en Bogotá y Medellín, aunque la empresa ya anticipó que planea llevarla a más ciudades y sedes del país.
El anuncio lo hizo Smart Fit, la cadena de gimnasios más grande de Colombia, que actualmente suma 228 sedes en 24 departamentos y 56 municipios, consolidándose como el actor dominante del mercado fitness nacional. La compañía confirmó el lanzamiento de “Glute Zone”, un nuevo espacio especializado para entrenamiento de glúteos que estará disponible sin costo adicional para sus usuarios en algunas sedes seleccionadas.
“Llega Glute Zone a algunas de nuestras sedes para llevar tus entrenamientos de glúteos al siguiente nivel”, indicó Smart Fit a través de sus canales oficiales. Según confirmó la compañía, en Medellín el servicio comenzó a operar desde el 8 de mayo en las sedes Fabricato, El Tesoro y Centro Comercial Santafé. En Bogotá estará habilitado desde el 13 de mayo en Suba, Plaza de las Américas y Multiplaza La Felicidad.
La empresa agregó que esta expansión apenas inicia. “Muy pronto llegará a más sedes”, señaló la cadena fitness en su anuncio oficial.
Smart Fit consolida su expansión en Colombia
El lanzamiento ocurre en un momento en el que el mercado fitness colombiano atraviesa uno de sus mayores ciclos de crecimiento. Smart Fit supera actualmente los 730.000 usuarios en Colombia y mantiene crecimientos de doble dígito, impulsados por una mayor conciencia sobre salud y bienestar, especialmente entre consumidores jóvenes.
Camilo Sarasti, directivo de la compañía, explicó recientemente a Valora Analitik que el mercado colombiano sigue teniendo un enorme potencial de crecimiento frente a otros países.
“Cada vez la gente se está cuidando más, especialmente la generación Z, que le pone menos importancia al alcohol y más importancia a su salud”, afirmó el ejecutivo.
El fenómeno también se refleja en las cifras de penetración del sector. Según datos entregados por la compañía, apenas entre el 3 % y el 4 % de la población colombiana asiste actualmente a gimnasios, mientras que en Estados Unidos la cifra ronda el 25 %, lo que evidencia un amplio margen de expansión para las cadenas fitness en el país. “Creemos que nos podemos duplicar o triplicar en tamaño”, aseguró Sarasti.
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La expansión de Smart Fit ha sido particularmente agresiva durante los últimos años. Solo en 2026 la compañía espera abrir entre 15 y 25 sedes adicionales, reforzando su presencia tanto en grandes capitales como en municipios intermedios donde detectan oportunidades de mercado aún desatendidas.
“En Bogotá, Medellín y Cali hay ciertos barrios que son desatendidos. Además, hay municipios que no tienen una propuesta de valor como Smart Fit. Hemos llegado a municipios como Duitama y constantemente estamos evaluando oportunidades de crecimiento”, explicó el directivo.
Smart Fit incluso considera que ciudades intermedias pueden convertirse en motores clave de crecimiento, especialmente por los menores costos operativos frente a grandes capitales.
“Son rentables porque gran parte de este negocio es el arriendo. En ciudades intermedias puedes conseguir muchas veces unos arriendos más bajos de lo que puedes conseguir en una ciudad como Bogotá”, explicó Sarasti.
La compañía también reconoce que factores como los costos de energía afectan la rentabilidad dependiendo de la región. “En ciudades con altas temperaturas como Barrancabermeja o Cúcuta nos cuesta más llegar al nivel de rentabilidad por cuenta de ese costo de energía”, añadió.
¿Qué es Glute Zone de Smart Fit, nuevo servicio de los gimnasios Smart Fit?
La nueva apuesta de Smart Fit responde también a cambios en las tendencias globales de entrenamiento. En los últimos años, las rutinas enfocadas en glúteos y tren inferior han ganado enorme popularidad dentro de la industria fitness, impulsadas tanto por redes sociales como por nuevas metodologías de entrenamiento funcional y de fuerza.
El concepto de “Glute Zone” busca precisamente aprovechar ese fenómeno mediante espacios especializados, equipos específicos y zonas enfocadas en ejercicios para glúteos y piernas.
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Aunque Smart Fit no detalló todos los equipos que integrarán estas áreas, el enfoque apunta a ofrecer una experiencia más segmentada dentro del gimnasio tradicional, siguiendo modelos que ya han sido implementados en otros mercados internacionales.