Buscan reglamentar trabajo nocturno en Colombia: Impactaría a restaurantes y bares

Restaurantes, bares, hoteles, negocios de entretenimiento, empresas de logística, transporte y otros sectores con operación nocturna serían protagonistas de una estrategia que busca aumentar las oportunidades de empleo en horarios extendidos y fortalecer la formalización de miles de trabajadores.
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El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto con el que reglamentaría el Programa de Empleo Nocturno (PEN), una iniciativa contemplada en la Ley 2466 de 2025 que busca promover la creación de empleo, la capacitación laboral y la intermediación de vacantes en actividades económicas que operan regularmente durante la noche.
La propuesta parte de una realidad económica cada vez más visible en las principales ciudades del país: el crecimiento de la llamada economía nocturna. Restaurantes, hoteles, bares, establecimientos turísticos, farmacias, servicios de transporte, vigilancia, logística y plataformas tecnológicas mantienen una operación constante más allá del horario tradicional de oficina y demandan trabajadores con perfiles específicos para atender esa actividad.
El objetivo del decreto: más trabajo formal durante la noche
Según el borrador del decreto, el Programa de Empleo Nocturno se estructurará sobre tres grandes pilares: la formalización laboral, la formación y certificación de competencias para trabajos nocturnos y la gestión de vacantes a través del Servicio Público de Empleo.
La iniciativa busca que más empresas que operan en horario nocturno formalicen trabajadores y accedan a mecanismos de apoyo institucional para la contratación, mientras se fortalecen las rutas de búsqueda de empleo para quienes buscan oportunidades laborales en este segmento de la economía.
El Ministerio del Trabajo argumenta que experiencias internacionales relacionadas con las llamadas «ciudades 24 horas» han demostrado que una adecuada gestión de las actividades nocturnas puede traducirse en mayor productividad, mejor utilización de infraestructura existente, atracción de inversión y generación de nuevas oportunidades económicas.
Aunque el programa no se limita a una actividad específica, la reglamentación identifica sectores donde existe una importante presencia de empleo nocturno.
Entre ellos aparecen la hotelería, los restaurantes, los bares, el turismo, el transporte, las droguerías, las farmacias y otras actividades económicas que mantienen operaciones regulares después de las 7:00 de la noche.
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De hecho, para efectos de la política pública, el Gobierno tomará como referencia la franja comprendida entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m., horario que actualmente corresponde al trabajo nocturno según la legislación laboral colombiana.
La iniciativa también contempla actividades relacionadas con logística, gastronomía, vigilancia, salud, tecnologías de la información y cultura, sectores que suelen requerir personal en horarios extendidos o durante toda la noche.
Uno de los componentes centrales del programa será la formación de trabajadores para responder a las necesidades de la economía nocturna.
El proyecto plantea que el SENA participe en programas de capacitación, reconversión laboral y certificación de competencias para ocupaciones con operación nocturna, incluyendo horarios flexibles y esquemas que faciliten la inserción laboral de quienes buscan empleo en estos sectores.
Paralelamente, el Servicio Público de Empleo desarrollará mecanismos para identificar, gestionar y divulgar vacantes nocturnas, así como ferias laborales y procesos de intermediación adaptados a este tipo de jornadas.
Los empleadores que quieran participar en el programa podrán registrar vacantes específicas para horarios nocturnos y reportar información relacionada con sus operaciones y necesidades de contratación.
La propuesta contempla la realización de programas piloto en territorios que manifiesten interés en implementar estrategias de empleo nocturno. Los resultados servirán para evaluar la efectividad de la iniciativa y definir una expansión progresiva hacia otras regiones del país.
Además, el Ministerio del Trabajo podrá coordinar acciones relacionadas con movilidad segura, acceso a servicios de cuidado, capacitación laboral y fortalecimiento institucional para facilitar la vinculación y permanencia de trabajadores en horarios nocturnos.
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Por ahora, la iniciativa se encuentra en fase de proyecto normativo y deberá surtir el proceso correspondiente antes de convertirse en una política plenamente operativa.
Lea el borrador del decreto sobre empleo nocturno en Colombia haciendo clic en este enlace.