La ruta de los $8 billones de la salud: entre la prevención y el debate por el uso de los recursos

La salud en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años: mientras el Gobierno impulsa un cambio de modelo basado en la atención primaria y la prevención, crece la discusión sobre el destino de miles de millones de pesos invertidos, la medición de sus resultados y la capacidad del sistema para responder a las necesidades más urgentes de los ciudadanos.
En el centro del debate aparece una cifra que supera los $8 billones destinados a diferentes iniciativas de salud, con una parte importante dirigida a los Equipos Básicos de Salud (EBS), la estrategia con la que el Gobierno busca llevar servicios médicos directamente a los territorios y transformar la lógica tradicional del sistema: pasar de atender enfermedades cuando ya están avanzadas a prevenirlas desde los hogares.
Según los reportes oficiales recopilados, los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud estarían entre $4,2 billones y $6,87 billones, con el despliegue de más de 10.000 equipos territoriales encargados de realizar brigadas, seguimiento y acciones preventivas. Las cifras divulgadas hablan de cerca de 10.983 equipos y millones de familias atendidas en diferentes regiones del país.
La apuesta busca resolver uno de los problemas históricos del sistema: las barreras de acceso para millones de personas que viven lejos de los centros médicos o que llegan tarde a recibir atención. La idea es que médicos, enfermeros y profesionales de salud recorran los territorios, identifiquen riesgos y ayuden a evitar que enfermedades prevenibles terminen en hospitalizaciones o tratamientos más costosos.
Sin embargo, el tamaño de la inversión también abrió preguntas sobre la forma en que se están ejecutando los recursos y sobre la capacidad de demostrar resultados concretos. En este sentido, una de las principales críticas está relacionada con la falta de indicadores claros que permitan establecer cuánto impacto real han tenido estos equipos en variables como reducción de enfermedades, disminución de mortalidad evitable o mejora en la atención.
El costo de oportunidad: ¿qué se podría financiar con esos recursos?
En este punto, organismos de control han advertido dificultades de seguimiento. El documento base señala que la Contraloría General de la República encontró alertas fiscales asociadas a cerca de $1,3 billones destinados a los EBS, relacionadas con fallas en la trazabilidad y control de la ejecución de estos recursos.
La discusión no solo está en cuánto dinero se ha invertido, sino en qué tan eficiente ha sido su uso. En medio de las dificultades que enfrentan pacientes para acceder a algunos medicamentos y servicios, surge el debate sobre el llamado costo de oportunidad: qué otras necesidades del sistema podrían haberse atendido con esos recursos.
El análisis plantea que una cifra cercana a $8,2 billones, si hubiera sido dirigida exclusivamente a compra y distribución de medicamentos, tendría una capacidad equivalente a financiar cerca de 164 millones de fórmulas médicas, tomando como referencia un valor promedio de $50.000 por receta. La comparación busca dimensionar el impacto que puede tener una decisión presupuestal en la vida diaria de millones de usuarios.
La tensión entre más recursos, eventos públicos y la discusión sobre el uso de recursos
La controversia ocurre además en un contexto de mayores recursos generales para el sistema. De acuerdo con los datos incluidos en el documento, el presupuesto administrado por la ADRES alcanzaría niveles cercanos a $114,8 billones, aunque persisten tensiones por el flujo financiero hacia algunos prestadores, especialmente clínicas y hospitales que reclaman mayor estabilidad en los pagos.
Otro de los capítulos que ha generado cuestionamientos está relacionado con contratos de logística para eventos de socialización de la reforma y promoción de la salud preventiva. Según reportes citados en el documento, se investigan contratos superiores a $1.000 millones asociados a infraestructura para eventos públicos, debido a señalamientos sobre coincidencias con actividades políticas.
El caso también abrió una discusión sobre los límites entre divulgar una política pública y utilizar recursos estatales en escenarios que puedan tener una finalidad política. La revisión de estos hechos corresponde a las autoridades competentes, que deberán establecer si existieron irregularidades.
Más allá de la disputa política, el debate de fondo es cómo garantizar que una inversión histórica en salud se traduzca en beneficios visibles para los colombianos. El reto no es únicamente aumentar el gasto, sino lograr que cada peso invertido tenga trazabilidad, resultados medibles y un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes.
La pregunta que queda abierta es si esta transformación logrará convertirse en un cambio estructural del sistema de salud o si los recursos terminarán sin resolver los problemas más urgentes que siguen enfrentando ciudadanos, hospitales y profesionales médicos.