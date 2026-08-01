Compras en Temu y Shein rompieron registro clave en la economía de Colombia

El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo continúa transformando la logística y las operaciones aduaneras en Colombia.
El aumento sostenido de las compras internacionales, especialmente de productos provenientes de China, como Temu y Shein, ha incrementado el volumen de pequeños paquetes que ingresan al país y ha obligado al sector a fortalecer su infraestructura, incorporar nuevas tecnologías y optimizar los procesos de nacionalización y distribución.
En este escenario, CourierBox Colombia informó que actualmente nacionaliza más de 700.000 paquetes mensuales provenientes de China, una cifra que la posiciona entre las operaciones de mayor volumen dentro del segmento de importaciones por comercio electrónico en el país.
La empresa, especializada en logística y gestión aduanera para envíos internacionales y perteneciente al Grupo Auropaq, ha reforzado su capacidad operativa desde Bogotá para atender el crecimiento de las compras realizadas por consumidores y pequeños importadores colombianos, una tendencia que continúa expandiéndose gracias al auge de las plataformas internacionales de comercio electrónico.
Las cifras respaldan este comportamiento del mercado. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el ingreso de paquetes internacionales a Colombia aumentó 97,3 % durante 2025. Solo en el tercer trimestre del año ingresaron al país más de 12,4 millones de envíos internacionales, impulsados principalmente por la creciente demanda de productos fabricados en China.
A este panorama se suma el dinamismo del comercio electrónico nacional. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas online en Colombia superaron los 105 billones de pesos durante 2024, mientras que las transacciones digitales alcanzaron más de 511 millones de operaciones, consolidando al país como uno de los mercados de mayor crecimiento para el e-commerce en América Latina.
Para Augusto Rojas, gerente general de CourierBox Colombia y CEO del Grupo Auropaq, el desafío actual del sector va más allá del transporte de mercancías.
«El crecimiento del comercio electrónico internacional está transformando completamente la dinámica logística y aduanera en Colombia. Hoy el desafío ya no es únicamente movilizar mercancías, sino gestionar operaciones masivas con trazabilidad, capacidad tecnológica y procesos mucho más eficientes», señaló el directivo.
Bogotá concentra una parte clave de la operación logística
Como parte de su estrategia de expansión, CourierBox centralizó desde septiembre de 2024 una parte importante de la nacionalización de paquetes provenientes de China en Bogotá, con el propósito de optimizar los procesos de recepción, clasificación y gestión aduanera de mercancías internacionales.
De acuerdo con la compañía, esta decisión ha permitido mejorar la eficiencia operativa frente al aumento constante del volumen de envíos y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado colombiano.
El modelo de operación también incluye una red de distribución de última milla que permite entregar los productos en distintas regiones del país, facilitando el acceso de consumidores e importadores a mercancías adquiridas en plataformas internacionales.
Actualmente, las categorías que concentran el mayor volumen de importaciones gestionadas por CourierBox corresponden a artículos para el hogar, accesorios personales, iluminación, productos tecnológicos y pequeños electrodomésticos, segmentos que mantienen una alta demanda entre los compradores colombianos.
El crecimiento del comercio electrónico internacional también está acelerando la incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización y sistemas avanzados de trazabilidad para optimizar el seguimiento en tiempo real de los envíos y reducir los tiempos de procesamiento
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