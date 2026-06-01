Parex completó la compra de activos de Frontera Energy en Colombia; negocio llegó a US$750 millones

Parex finalizó la adquisición de activos de Frontera Energy en Colombia. El negocio se realizó por cerca de US$750 millones. Dentro de este total, habría pagos contingentes de US$25 millones, los cuales se desembolsaría dentro de los siguientes 12 meses en caso de que se ejecuten extensiones contractuales.
“Este es un hito significativo para Parex y marca la finalización exitosa de una transacción altamente estratégica. La adición del negocio de exploración y producción de Frontera a nuestra cartera establece a Parex como la mayor empresa independiente de exploración y producción centrada en Colombia, con mayor escala, mayor eficiencia de capital y una plataforma más resistente para el crecimiento a largo plazo”, expresó el presidente de Parex, Imad Mohsen.
Con esta transacción se incorporaron 37.000 barriles de petróleo diarios, lo que respalda las proyecciones de producción media para el segundo semestre de 2026, previamente estimadas entre 82.000 y 91.000 barriles diarios. Parex también manifestó que alcanzó una escala de más de 7,9 millones de acres de terreno, además de reservas considerables y de larga duración.
Es necesario mencionar que Parex no solamente adquirió los activos petroleros y gasíferos de Frontera, sino también su planta de tratamiento de agua por ósmosis y su plantación de aceite de palma.
Tras este acuerdo, Frontera continuará operando en la industria, pero enfocada en infraestructura, con participaciones en el Oleoducto de los Llanos y en la planta de regasificación de Puerto Bahía, la cual estaría operada por Ecopetrol.