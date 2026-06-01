Noticias económicas importantes Ecopetrol, noticias y análisis de interés Noticias de Minería y Energía Noticias empresariales

Parex completó la compra de activos de Frontera Energy en Colombia; negocio llegó a US$750 millones

Tras esta transacción, Parex se convirtió en la empresa privada de petróleo más importante de Colombia después de Ecopetrol.

Por: -
Imad Mohsen, presidente de Parex. Imagen: Parex
Imad Mohsen, presidente de Parex. Imagen: Parex

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Parex finalizó la adquisición de activos de Frontera Energy en Colombia. El negocio se realizó por cerca de US$750 millones. Dentro de este total, habría pagos contingentes de US$25 millones, los cuales se desembolsaría dentro de los siguientes 12 meses en caso de que se ejecuten extensiones contractuales.

“Este es un hito significativo para Parex y marca la finalización exitosa de una transacción altamente estratégica. La adición del negocio de exploración y producción de Frontera a nuestra cartera establece a Parex como la mayor empresa independiente de exploración y producción centrada en Colombia, con mayor escala, mayor eficiencia de capital y una plataforma más resistente para el crecimiento a largo plazo”, expresó el presidente de Parex, Imad Mohsen.

Imad Mohsen, presidente y CEO de Parex. Imagen: artphotostudio a través de Freepik/Parex
Imad Mohsen, presidente y CEO de Parex. Imagen: artphotostudio a través de Freepik/Parex

Con esta transacción se incorporaron 37.000 barriles de petróleo diarios, lo que respalda las proyecciones de producción media para el segundo semestre de 2026, previamente estimadas entre 82.000 y 91.000 barriles diarios. Parex también manifestó que alcanzó una escala de más de 7,9 millones de acres de terreno, además de reservas considerables y de larga duración.

Es necesario mencionar que Parex no solamente adquirió los activos petroleros y gasíferos de Frontera, sino también su planta de tratamiento de agua por ósmosis y su plantación de aceite de palma.

Tras este acuerdo, Frontera continuará operando en la industria, pero enfocada en infraestructura, con participaciones en el Oleoducto de los Llanos y en la planta de regasificación de Puerto Bahía, la cual estaría operada por Ecopetrol.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Colombia, empresas, empresas en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar

Elecciones Presidenciales 2026

Hay un nuevo boletín actualizado del preconteo

Ver resultados →