Nivel de embalses en Colombia sería insuficiente para enfrentar súper Fenómeno de El Niño de 2026

El promedio de los embalses en Colombia se ubica alrededor de 64 %. Sin embargo, las previsiones apuntan a que para finales de 2026 podría presentarse un súper fenómeno de El Niño, por lo que sería necesario incrementar su nivel para enfrentar dicho escenario. Incluso, datos del operador del mercado eléctrico, XM, revelaron que el nivel de reservas debería acercarse a 80 %.
Cada vez más expertos advierten que la posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad a finales de 2026 representa un asunto crítico para el sector. Uno de ellos fue el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien afirmó que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) tendría fundamentos científicos para prever su llegada.
Según indicó, este podría ser más severo que el registrado en 2024, periodo en el que también hubo racionamientos de agua con la finalidad de evitar una mayor reducción en los niveles de los embalses, y de esa manera, preservar el respaldo tanto del sistema eléctrico, que depende en parte de la generación hidroeléctrica, como del suministro de agua potable.
Incluso el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, hizo un llamado al ahorro de energía en organismos de la rama ejecutiva y también a las demás entidades, con el objetivo de mitigar los efectos de la eventual oleada de calor.
Dentro de los escenarios previstos también está una mayor presión sobre las plantas de generación térmica. Si disminuyen los niveles de los embalses y la capacidad de generación hidroeléctrica, estas entrarían a respaldar el sistema para atender la demanda de los usuarios. Sin embargo, esta situación ocurre en una coyuntura en la que Colombia está importando gas, además de las presiones financieras que enfrentan las generadoras térmicas por las deudas de Air-e.
Mientras que la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), filial de Promigas y encargada de la recepción de gas licuado importado, manifestó que, con la finalidad de anticiparse a esta eventual oleada de calor y asegurar la continuidad del servicio durante ese periodo, realizará el mantenimiento anual de su infraestructura de regasificación entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Sin embargo, en Colombia avanzan proyectos de regasificación con la finalidad de brindar mayor tranquilidad y confiabilidad al sistema y al mercado gasífero.
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Varios gremios han señalado que, si el fenómeno se presenta con alta intensidad y genera presión sobre el sistema eléctrico, podrían darse racionamientos. Por ello, una de las principales recomendaciones hasta ahora ha sido el ahorro de energía y agua, así como aprovechar el tiempo previo a la llegada de la oleada de calor para aumentar los niveles de los embalses.
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