Estos fueron los campos que le suministraron más gas a Colombia en marzo de 2026

Para marzo de 2026, el campo Gibraltar, en Colombia, fue el que más suministro mensual aportó de este energético al país, alcanzando un potencial de producción de 137 % en el periodo analizado.
Detrás de este se ubicó el Piedemonte Llanero, que registró un potencial de producción de 100 %. Le siguió Istanbul con 42 %, mientras que otros campos al interior reportaron un potencial conjunto de 53 %.
En cuanto a los yacimientos costa afuera, es decir, en el mar, el suministro de gas provino principalmente de Ballena y Chuchupa, con un potencial de 95 %. Luego se ubicaron Arrecife (74 %), Bullerengue (54 %), los bloques VIM-5, 21 y Esperanza (45 %), y Mágico (27 %), mientras que otros campos costa afuera aportaron un potencial agregado de 105 %. En total, el potencial de producción de estos yacimientos se ubicó en 81 %.
Por su parte, la planta de regasificación de Cartagena (SPEC, Sociedad Portuaria El Cayao) aportó un suministro equivalente a 46 % de su capacidad.
¿Cómo le fue a las termoeléctricas?
Para marzo de 2026, las plantas termoeléctricas que consumen gas natural registraron un consumo diario que osciló entre 125 Giga BTU día y 191 Giga BTU día. Las de mayor consumo fueron: Tebsa, Termocandelaria, Termoflores, Termoyopal, Termonorte, Termoguajira y Proelectrica.
En cuanto a los combustibles utilizados para la generación eléctrica, el consumo promedio en las plantas termoeléctricas estuvo liderado por el gas, con 163 Giga BTU día, lo que representó 50,2 % del total. Le siguió el carbón, con 161 Giga BTU día (49,7 %), y finalmente los combustibles líquidos con 0,3 Giga BTU día (0,1 %).